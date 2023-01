Virginia Raffaele/ “Ornella Vanoni? È stato un onore: ha fatto la storia”

Virginia Raffaele ospite dello show evento “Danza con me” di Roberto Bolle in onda il 1 gennaio 2023 in prima serata su Rai1. Intanto l’attrice e comica torna nelle sale con un nuovo film – commedia dal titolo “Tre di troppo” con Fabio De Luigi. Un film che l’attrice ha sintetizzato così dalle pagine del settimanale Oggi: “pur con gli eccessi della commedia, il film mette in scena il cambiare idea, che è una cosa normale nella vita, anche su cose così importanti come i figli”. Non solo, la comica e attrice si è soffermata anche a parlare di un tema molto profondo come quello della maternità. “Si può essere madri anche senza esserlo biologicamente” – ha detto l’attrice precisando – “la maternità è ancora vista come il completamento della vita di una donna. E questo nonostante i tempi che viviamo, i diritti e le libertà che abbiamo, abbiano chiarito che una donna può essere felice e completa anche se non ha figli”.

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele/ "Io amo stare sul divano, lei è un cecchino!"

Il lungo periodo del lockdown è stato per l’occasione per guardarsi dentro e scoprire un nuovo superpotere: “quando al Luna Park dei miei nonni, al bancone, guardavo girare la ruota coi pesciolini appesi, sognavo di fare questo mestiere. Ora che faccio questo mestiere, parlo di quando ero su quel bancone a guardare i pesciolini. Dentro di me, se non un cerchio è una ciambellina che si chiude”.

Virginia Raffaele/ "Bellissima? Non lo sono in realtà, non mi ci sento"

Virginia Raffaele e le imitazioni di successo: da Belén Rodríguez, a Donatella Versace

Non solo attrice e comica, Virginia Raffaele si è fatta apprezzare anche come imitatrice portando in scena personaggio del mondo femminile che tanto hanno fatto divertire il pubblico e telespettatori. A cominciare da Belen Rodriguez passando per Donatella Versace, Sabrina Ferilli fino ad Ornella Vanoni. Parlando proprio delle imitazioni ha detto: “non sempre riesco a recuperare vecchie interviste o a conoscere ogni dettaglio delle loro vite, perciò cerco più fonti e guardo foto e film. Provo a dedurre chi sono, cosa fanno e cosa potrebbero fare, senza partire a tutti i costi dalla voce”.

Virginia Raffaele: "Feci la stuntwoman, ma che paura"/ "Gigi Proietti fu il mio faro"

Le sue imitazioni sono però pazzesche e tra queste una merita una menzione speciale: quella di Ornella Vanoni. “È stato un onore perché Ornella è una donna fortissima, ha fatto la storia. È come una bambina che continua a giocare: se mai dovessi arrivare alla sua età, vorrei arrivarci con quello spirito lì, con la stessa voglia di vivere» confida Virginia con voce piena di affetto da Roma, dove abita e dove, durante il lockdown, ha ripreso a coltivare la sua passione per il disegno, esercitandosi 5 ore al giorno” – ha detto la Raffaele che ha duettato con la celebre artista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA