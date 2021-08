Virginia Raffaele/ Quelle lacrime a ‘Canzone Segreta’ tra Lillo e Greg e Cristina d’Avena…

Virginia Raffaele a Canzone Segreta di Serena Rossi ha vissuto una grandissima emozione. L’attrice, comica ed imitatrice si è seduta sulla poltrona al centro dello studio del programma per ricevere la sua sorpresa. Per lei il duo comico formato da Lillo e Greg, che la conoscono da circa vent’anni. Un’amicizia di lunga data tra il duo e la comica che proviene da una famiglia di circensi. “Le luci dello spettacolo affascinano e lei lo sa bene: una ragazza che ha fatto della sua vita uno spettacolo” sono le prime parole pronunciate da Lillo e Greg che colpiscono subito al cuore la Raffaele. La comica, infatti, si emoziona e i suoi occhi si riempiono di lacrime. Il duo comico prosegue dicendo: “lei non può vivere senza il palcoscenico, è la sua casa e non sapeva che un giorno in quella scatola ci sarebbe stata lei”.

Parole semplici quelle di Lillo e Greg che arrivano al cuore di Virginia Raffaele che ha condiviso con il pubblico di Ra1i un lato molto intimo della sua persona finora mai rivelato. Intanto Lillo e Greg proseguono con la padrona di casa Serena Rossi che precisa: “è il tuo mondo in 5 minuti, dalla tua passione per il varietà, la tv, poi il circo, il luna park”. Poi al via l’esibizione del duo con la Raffaele che, visibilmente emozionata, sottolinea “ci conosciamo quasi da vent’anni”. Le sorprese per l’imitatrice non finiscono qui visto che sul palcoscenico di Canzone Segreta arriva pure Cristina D’Avena che ha cantato “Ma che musica maestro” di Raffaella Carrà con tanto di abito circense. Una coreografia che strizza l’occhio all’ultimo spettacolo teatrale “Samusà” che Virginia Raffaele ha dovuto interrompere a causa della pandemia da Coronavirus. Sul finale poi tutti insieme cantano “Occhi di gatto” con il pubblico da casa e sui social letteralmente impazzito!

