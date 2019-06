Virginia Raffaele show a Toronto/ Video, “Siamo in America, ma con meno colesterolo”

Virginia Raffaele conquista tutti anche a Toronto, dimostrandosi ancora una volta in grado di essere pronta a calarsi in qualsiasi ruolo e qualsiasi contesto. La comica ha ricevuto un premio all’Italian Contemporary Film Festival per la serie televisiva “Come quando fuori piove” che è andata in onda su Nove. Il video del suo arrivo sul palcoscenico è diventato improvvisamente virale con una battuta delle sue che ha fatto arrabbiare qualche americano. La Raffaele infatti ha sottolineato: “Questa è la prima volta che vengo in Canada e sono davvero molto felice. Qui è come stare in America, ma con il colesterolo a posto”. La sua pungente ironia si riferiva ovviamente all’alimentazione decisamente scorretta degli abitanti degli States che porta il paese ad essere uno col tasso di colesterolo più alto in giro per il mondo.

Virginia Raffaele show a Toronto: le motivazioni

Le motivazioni per il premio dato a Virginia Raffaele a Toronto rendono davvero merito alla comica che ha impressionato dunque anche oltre oceano. Leggiamo nella spiegazione del riconoscimento ICFF Excellence Award: “Questo è un premio che rende omaggio al talento straordinario di questa donna, soprattutto in un momento come questo che vede un universo audiovisivo sempre più integrato nel quale le molteplici forme dello spettacolo vanno a interagire fortemente“. Sicuramente Virginia ha dimostrato di saper fare un po’ tutto dall’attrice, all’imitatrice, dalla comica a l’interprete di ruoli più drammatici. Fino al ruolo di conduttrice che ha rivestito con ampi meriti nell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Il video dello show





© RIPRODUZIONE RISERVATA