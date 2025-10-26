Un tuffo nella vita privata e sentimentale di Virginia Raffaele: per chi batte il cuore dell'attrice comica? Dalle voci su Thomas Santu...

Per chi batte il cuore di Virginia Raffaele? Il quesito non si può liquidare con una risposta secca, poiché l’attrice e imitatrice romana ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla sua vita privata e sentimentale. Eppure nell’ultimo periodo non sono mancati i rumor sull’attrice comica. Anche per via delle simpatiche dichiarazioni rilasciate dalla cantante Ornella Vanoni nel salotto di Che Tempo che fa, dove parlando di Virginia Raffaele aveva detto di averle “trovato un ragazzo mica male”.

Al di là delle battute, il nome più gettonato accostato a Virginia Raffaele negli ultimi mesi resta quello del collega e attore Thomas Santu, classe 1992, molto più giovane di lei. Un legame mai confermato ufficialmente, ma che almeno per qualche tempo li avrebbe uniti anche fuori dal set. Oggi non è del tutto chiaro se il loro rapporto stia proseguendo o meno, ma qualcosa evidentemente dev’esserci stato.

Da non dimenticare anche le voci, che sarebbero clamorose, rilanciate da Dillinger News, secondo le quali Virginia Raffaele avrebbe avuto una relazione con l’attore comico Checco Zalone. In realtà tra i due pare esserci sempre stata niente più di una bella amicizia, che proseguirebbe ormai da anni come confermato dalla stessa attrice in una intervista sulle pagine del Corriere della Sera.

“Checco Zalone il mio fidanzato? Siamo molto amici, ci vediamo, passiamo serate in compagnia sul divano con la chitarra. È una persona vera, sincera, colta, molto intelligente e piacevole”, aveva spiegando Virginia Raffaele, dissipando ogni dubbio sulla natura del loro rapporto. Dunque, chi c’è oggi nel suo cuore? Difficile dirlo, il mistero regna sulla sua vita privata.

