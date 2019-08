Virginia Raffaele/ Video, fidanzato ancora top secret: “Però amo…” (Techetechetè)

Questa sera il nuovo appuntamento su Rai 1 (a partire dalle ore 20.30) con Techetechetè vedrà protagonista Virginia Raffaele, vale a dire uno dei più fulgidi esempi di comicità declinata al femminile e felice continuatrice di una generazione di attrici e imitatrici che negli Anni Novanta hanno aperto la strada a lei e a Paola Cortellesi: saranno infatti le due versatili attrici capitoline le protagoniste dello speciale che il programma di video-frammenti che recupera le più belle clip dagli archivi del servizio pubblico e che, curato da Mauro Caporiccio, si intitola emblematicamente “Volti di donna”. Al pari della collega che è anche la compagna del regista Riccardo Milani, la 38enne Raffaele è non solo “una showgirl dal talento cristallino” (come recita il tweet di presentazione con tanto di clip video apparso qualche ora fa sul profilo ufficiale di Techetechetè) ma anche una delle poche artiste del nostro panorama capace di rivaleggiare con i mostri sacri maschili del settore, se non facendo addirittura meglio, non solo con le sue imitazioni e le galleria di personaggi ma pure come cantante e showgirl a tutto tondo.

IL POST PROVOCANTE SU INSTAGRAM

E, in attesa che riprenda la stagione televisiva (e si faccia luce pure sulla sua situazione sentimentale dopo la fine della storia col collega Ubaldo Pantani), Virginia Raffaele ha fatto parlare di sé in questi caldi giorni di agosto anche per la sua bellezza: la 38enne romana, infatti, ha molti followers sui propri profili social anche perché rappresenta una delle donne del mondo dello spettacolo più amate dal pubblico maschile tanto che più di qualcuno si è lanciato in un vertiginoso accostamento con Belen Rodriguez. E pur con quel pizzico di autoironia che sempre la contraddistingue e la porta a smitizzare tutti i complimenti che le vengono fatti, la Raffaele di recente ha messo in bella mostra su Instagram le sue “chilometriche gambe”, almeno a detta di qualche utente. In uno scatto realizzato per un servizio fotografico di Vanity Fair l’attrice, con tanto di sguardo suadente, si è fatta immortalare sulle scale con le gambe in bella vista e scarpe col tacco che hanno portato anche Frankie HiNrg a commentare con un eloquente “Fetish!”, come peraltro migliaia di utenti che ne hanno apprezzato la femminilità.

IL GOSSIP SULLA SUA VITA SENTIMENTALE

Intanto, mentre nei vari teatri d’Italia porta in scena uno dei suoi spettacoli e dopo aver collaborato di recente, assieme a Loredana Bertè, al doppiaggio della versione italiana del film di animazione ispirato alle vicende della Famiglia Addams (esordio sugli schermi italiani nella prossima notte di Halloween), non si placa il gossip attorno alla vita sentimentale di Virginia Raffaele. Come è noto l’attrice romana è ufficialmente single ma da tempo si susseguono rumors e indiscrezioni che segnalano come potrebbe anche esserci un uomo nella sua vita, solo debitamente tenuto al riparo da telecamere e occhi indiscreti. È dai tempi in cui stava assieme al collega Ubaldo Pantani (secondo i bene informati avrebbero fatto coppia per almeno due anni) che la Raffaele non si accompagna in uscite pubbliche ad altri uomini, ricordando inoltre che fino ad ora non si è mai sposata e non ha nemmeno avuto dei bambini. Dunque c’è il timbro “top secret” sui suoi amori, veri o presunti, e se fosse ancora single confermerebbe quanto detto nel corso di una intervista rilasciata proprio al magazine Vanity Fair: “In alcuni momento apprezzo molto la solitudine, ma ce ne sono altri in cui vorrei… altro” aveva detto la Raffaele riferendosi alla necessità avere delle attenzioni al suo cuore.





