Virginia Raggi e la “cupola del Colosseo”/ Video gaffe: golf tradisce ancora sindaca

Ancora una gaffe per Virginia Raggi. Ancora una volta avente protagonista il Colosseo e il golf. Pochi mesi fa, a provocare l’imbarazzo della sindaca di Roma, era stato un video promozionale postato sul proprio profilo Facebook e relativo alla Ryder Cup, in programma nel 2023 sui campi da Golf del Marco Simone a Guidonia. Un frame del filmato in questione, infatti, immortalava l’anfiteatro di Nimes al posto del Colosseo. Una clamorosa svista che espose la prima cittadina M5s a molte critiche e battute. Nella giornata di ieri, però, per usare una metafora tipica del golf, Virginia Raggi è finita nuovamente nel bunker. Intervenendo al Coni alla presentazione del 78esimo open di Golf d’Italia, la sindaca ha infatti dichiarato: “Questo evento apre la strada alla Ryder Cup del 2023 nel frattempo Roma risplende con l’Open. Dal green si può ammirare, guardando bene, anche la Cupola del Colosseo. Roma è davvero la Capitale dello sport”.

Centrodestra, candidati Comunali: Bernardo-Milano e Maresca-Napoli/ Rebus Bologna

VIRGINIA RAGGI E LA “CUPOLA DEL COLOSSEO”: VIDEO GAFFE

Cupola del Colosseo? Un lapsus così ghiotto non poteva sfuggire agli oppositori della sindaca pentastellata, che hanno preso la palla al balzo per puntare il dito contro la sindaca. Chiara Colosimo, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha dichiarato: “Oggi la Raggi ci regala l’ennesima ‘perla’ citando, nel suo discorso alla presentazione dell’Open di Italia di golf, una fantomatica “Cupola del Colosseo”. Oramai le gaffe della Sindaca non si contano più e francamente non sappiamo se ridere o se piangere. L’unica consolazione è che questo triste spettacolo sta volgendo al termine e presto in Campidoglio siederà una persona competente e soprattutto conoscitrice della storia della Città Eterna come Enrico Michetti“. Dello stesso tenore le parole pronunciate da Maurizio Gasparri, commissario romano di Forza Italia: “La sindaca non conosce neanche i monumenti della città che amministra. Prima confondeva il Colosseo con l’Arena di Nimes in Francia, oggi si inventa la Cupola del Colosseo. Pessime figure con il mondo che guarda. Roma merita di più, per fortuna presto andranno a casa!“.

Eutanasia, Alta Fixsler salvata da Usa-Israele/ Per giudice Uk morte era “bene bimba”

“Colosseo”:

Per questo lapsus di Virginia Raggi nel corso della presentazione degli Open d’Italia di golfpic.twitter.com/mwqissRivQ — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 6, 2021

LEGGI ANCHE:

Bruno Vespa/ "Conversione europea di Salvini conferma che Lega finirà nel Ppe"

© RIPRODUZIONE RISERVATA