Virginia Raggi/ “Ho chiesto scusa a Marino, sono diventata meno manichea”

Pronta a sostenere una campagna elettorale particolarmente vibrante, Virginia Raggi ha parlato senza filtri nella lunga intervista a Belve, in onda questa sera alle 22.55 su Rai 2. Il sindaco di Roma si è soffermata su alcuni dei temi più spinosi a lei legati, a partire dagli attacchi ricevuti negli anni da prima cittadina della Capitale: «Colpi bassi più dall’esterno del M5s o più dall’interno? Dico equamente». Ma non è tutto…

Negli ultimi anni Virginia Raggi è spesso finita nel mirino di Roberta Lombardi, volto di spicco del Movimento 5 Stelle nel Lazio. Anche in questo caso la prima cittadina capitolina non ha usato mezzi termini: «Inimicizia storica? E’acqua passata. Non siamo amiche, acqua passata nel senso che non me ne frega niente. A me, figuriamoci agli altri, non me ne importa nulla».

VIRGINIA RAGGI: “HO CHIESTO SCUSA A MARINO”

Uno dei passaggi più interessanti dell’intervista rilasciata da Virginia Raggi a Belve è legato al processo nomine (la Raggi è stata assolta, ndr). La pentastellata non ha fornito alcun tipo di valutazione, ma si è successivamente soffermata sulle famose arance portate in Campidoglio per dileggiare Ignazio Marino, allora sindaco di Roma alle prese con un’inchiesta giudiziaria: «Non è un caso che io abbia chiesto scusa a Marino per quella vicenda. Sicuramente prima ero molto più manichea, ma ad un certo punto mi sono resa conto che i processi si celebrano nelle aule giudiziarie». Virginia Raggi ha aggiunto di sentire spesso Ignazio Marino, tra i due c’è un buon rapporto: «Mi dà dei consigli, sicuramente ci confrontiamo su una serie di temi».

