Virginia Raggi/ “Ho fatto errori da sindaco, ma sono cresciuta a pane e mazzate”

Virginia Raggi a tutto tondo in vista delle elezioni amministrative a Roma ai microfoni di Di Martedì. La prima cittadina ha esordito parlando dell’alleanza Pd-M5s andata in frantumi nella Capitale: «Sta dando un po’ troppa importanza, sta tornando l’hashtag #tuttacolpadellaRaggi. Il presidente Conte ha detto chiaramente che mi sostiene, mi sembra chiaro». Poi sul percorso giallorosso: «Io credo che stiano lavorando a livello nazionale su una serie di temi, lo scorso agosto ho dato disponibilità a candidarmi e lavoro su temi cittadini, credo che questo sia la strada».

Virginia Raggi si è poi soffermata sui cinque anni da sindaco: «Non posso dire che siano stati cinque anni tranquilli, sono cresciuta a pane e mazzate: ho cinque anni di esperienza di amministrazione, sono stati fatti anche degli errori. Cinque anni da sindaco di Roma equivalgono a quindici anni di ministero, ho fatto degli errori e ho chiesto scusa. Errori dettati un po’ dall’inesperienza, ma oggi ho grande conoscenza dell’apparato amministrativo e tante cose si stanno vedendo: la città è piena di cantieri, non posso che puntare sulla continuità».

VIRGINIA RAGGI: “HO COMMESSO ERRORI DETTATI DALL’INESPERIENZA”

Virginia Raggi ha poi parlato del sostegno del Movimento 5 Stelle dopo le polemiche degli scorsi mesi: «Il M5s e il presidente Conte hanno espresso molto chiaramente che io sono il candidato del Movimento su Roma. C’è da dire che il punto più basso dell’amministrazione capitolina è stato raggiunto con Mafia capitale e noi stiamo faticosamente riprendendo le redini di una amministrazione allo sbando». E ancora sulla sua amministrazione: «Ho ammesso degli errori di inesperienza e credo sia doveroso ammetterlo, forse anche qualche altra persona dovrebbe guardare il suo operato – ha rimarcato Virginia Raggi – Io non sto dicendo di essere brava o la più brava, ma abbiamo lavorato tanto per andare a sistemare tante cose in sospeso e abbiamo fatto tante altre cose nuove».

VIRGINIA RAGGI: “DI BATTISTA E’ UN CUORE PURO”

Dopo una battuta su Alessandro Di Battista – «Di Battista è un cuore puro e un grande combattente, ci ricorda da dove siamo partiti e dove dobbiamo andare» – Virginia Raggi è tornata sulle “arance” per Ignazio Marino: «Ho chiesto scusa a Marino, dopo cinque anni di amministrazione ho chiesto pubblicamente scusa». Poi una battuta sulla prospettiva politica del M5s: «Io credo che stiamo ragionando con categorie che non sono più attuali. La pandemia ha fatto saltare schemi ed equilibri. I cittadini si fanno un’opinione grazie ai social ed è molto liquida, basata sui programmi». Virginia Raggi ha poi parlato del dibattito in corso sul ddl Zan: «Non ho espresso la mia opinione perché nessuno me l’ha chiesta. Secondo me il ddl Zan sta lavorando su un tema che è quello della discriminazione e tutti hanno il diritto di essere trattati con il massimo rispetto. Il nostro faro è e deve sempre essere l’articolo 3 della Costituzione».



