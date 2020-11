Virginia Raggi positiva al Covid/ É asintomatica: “Sto bene, lavoro da casa”

Virginia Raggi positiva la coronavirus: lo ha annunciato il sindaco di Roma in una breve nota diramata sui social network. Già ieri pomeriggio si era diffusa la notizia che la prima cittadina capitolina era in auto-isolamento per essere entrata in contatto con un positivo, poi è arrivata la conferma del tampone. L’esponente del Movimento 5 Stelle non presenta sintomi, «sto bene» le sue parole su Facebook. La Raggi ha inoltre confermato che non ci sarà alcun passaggio di consegne al vice, continuerà a lavorare da casa «con la stessa determinazione di sempre». Tanti i messaggi di pronta guarigione, queste le parole di Giorgia Meloni: «Da Fratelli d’Italia i migliori auguri di pronta guarigione al sindaco Raggi». Così, invece, Monica Cirinnà: «Auguro a Virginia Raggi una pronta guarigione sperando che possa uscire al più presto da questa difficile condizione».

VIRGINIA RAGGI POSITIVA AL CORONAVIRUS

A causa della positività al coronavirus, Virginia Raggi non è intervenuta di persona ai funerali di Gigi Proietti in programma in questi minuti, ma si è collegata via Skype per dare l’ultimo saluto a un simbolo della Capitale. Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni sulle condizioni di salute della prima cittadina, in programma in questi minuti la ricostruzione di tutti i movimenti e di tutti gli appuntamenti del sindaco grillino, che fino a mercoledì mattina ha preso parte ad eventi pubblici. Tra i vari appuntamenti, Virginia Raggi ha partecipato alle celebrazioni per le Forze Armate all’altare della Patria: presenti tra gli altri Sergio Mattarella, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Poco prima, inoltre, un vertice con il premier Giuseppe Conte.



