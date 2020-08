Virginia Raggi si ricandida a sindaca Roma/ “Non farò tornare chi ha mangiato prima”

Virginia Raggi si ricandida a sindaca di Roma. Lo ha comunicato ai consiglieri della maggioranza capitolina nel corso di una videoconferenza che si è tenuta oggi pomeriggio. «Mi ricandido, sono convinta che possiamo e dobbiamo andare avanti», ha dichiarato. A sorpresa, nel primo giorno di ferie estive. La sindaca ha fatto sapere così ai consiglieri grillini che vuole correre ancora per il Campidoglio. La notizia era nell’aria da mesi, ma ora arriva la comunicazione nella consueta riunione di maggioranza del lunedì. Ora però a Virginia Raggi serve il supporto degli attivisti. Lo stato del Movimento 5 Stelle, infatti, prevede che la ricandidatura venga messa ai voti su Rousseau. Quindi, l’inquilina di palazzo Senatorio per poter correre col simbolo M5s deve ottenere la deroga al limite dei due mandati. Prima di diventare sindaca aveva occupato gli scranni dell’opposizione durante l’era Marino.

VIRGINIA RAGGI, SINDACO ROMA “MI RICANDIDO”

A prescindere dalle regole del Movimento 5 Stelle, la candidatura della sindaca di Roma ha già ottenuto gli endorsement nelle ultime settimane del capo politico M5s Vito Crimi e di Alessandro Di Battista. I “big” dunque si sono già schierati a suo favore. Ci sarebbe tra l’altro, secondo quanto riportato da Repubblica, il via libera anche di Beppe Grillo, con cui Virginia Raggi si è sentita più volte negli ultimi giorni. Ora si attendono le mosse degli avversari. Chi la sfiderà alle prossime Comunali? Il consigliere pentastellato Paolo Ferrara si è già portato avanti lanciando l’hashtag #Raggi2021_2026. Sui social infatti ha confermato: «Virginia Raggi ci ha detto che correrà nuovamente per fare la Sindaca di Roma». E ha riportato anche le parole con cui ha annunciato ai consiglieri la sua intenzione di ricandidarsi. «Non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. Sono convinta che dobbiamo andare avanti». E il consigliere ha commentato: «Le sue parole sono verità».





