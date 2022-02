Virginia Saba, chi è la fidanzata di Luigi Di Maio/ “Nostro amore non dà spazio a vita normale…”

CHI È VIRGINIA SABA?

Virginia Saba è la fidanzata di Luigi Di Maio, ministro degli Esteri italiano, impegnato in questi giorni decisamente roventi sul fronte della diplomazia internazionale a rappresentare il nostro Paese sui tavoli di discussione continentali, complice la guerra in Ucraina avviata dalla Russia. I due si incontrarono per la prima volta in Sardegna, come ha spiegato la stessa giornalista e scrittrice: “Fu un colpo di fulmine a un pranzo elettorale in Sardegna. Credo gli sia piaciuto parlare di temi ultraterreni, musica, arte. Lo guardavo fra tanti che gli facevano domande e pensavo: questo ragazzo non si può godere la vista del mare”.

UCRAINA, CONSIGLIO SUPREMO DIFESA: COS’È CHI PARTECIPA/ “Russia ritiri truppe subito”

Nell’ambito di un’intervista concessa a “Italiani.it”, Virginia Saba ha sottolineato come non le piaccia entrare in discorsi che riguardano l’universo politico: “Non amo fare commenti sulla politica. Credo comunque che da questo momento difficile che l’Italia sta vivendo possa emergere il meglio dell’essere umano. Le difficoltà aiutano a trovare le soluzioni, al netto di tanti slogan e tanta propaganda. Penso che sarà così anche per il nostro Paese”.

TERZA GUERRA MONDIALE/ Usa vs Russia: “invasione Ucraina imminente”. Fumo a Kiev

VIRGINIA SABA E L’AMORE CON LUIGI DI MAIO: “MI STA FACENDO VIVERE UN AMORE SUPERIORE RISPETTO A QUELLO SPERIMENTATO IN PASSATO”

Sempre ai microfoni di Italiani.it, Virginia Saba non ha esitato a sottolineare, a proposito di amore, che “non mi piace la banalizzazione. Faccio sempre un distinguo tra l’amore che stufa, quello che io definisco da supermarket, e l’amore vero”.

E in quale di queste ultime due categorie rientra la sua storia con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio? “Sto vivendo una relazione in cui non c’è spazio per la vita normale – ha ammesso candidamente –. Spesso devo superare me stessa, gli egoismi, le pretese. E andare più su. Dal mio compagno ho imparato a fare questo ed è stato interessante. Sto vivendo un amore superiore rispetto a quello che avevo conosciuto prima e che pensavo fosse l’amore”.

M5s, Crimi: “regolamento? Dimenticato di dirlo a Conte”/ Di Maio ‘sapeva’ cosa fare…

© RIPRODUZIONE RISERVATA