Virginia Saba, fidanzata Luigi Di Maio/ “Più forte di tutto. Salvini? No comment”

Virginia Saba al Colle oggi per il giuramento di Luigi Di Maio. La giornalista ha accompagnato il compagno, da oggi ministro degli Esteri del nuovo governo Conte dopo la crisi travagliata. La fidanzata si è presentata elegantissima in un tubino nero. È entrata al Quirinale mano nella mano col compagno, poi non ha resistito alla tentazione di fargli gli auguri sui social. «Più forte di tutto, come sempre. Auguri Amore, e buon lavoro ai nuovi ministri d’Italia», recita il post su Instagram di Virginia Saba. Lei e Di Maio sono usciti allo scoperto da qualche mese. I due si sono subito mostrati innamorati e pare stiano facendo grandi progetti. La Saba stessa ha confessato anche di avere voglia di maternità, dicendosi però consapevole che questo non è ancora il momento giusto per diventare mamma. «Non è ancora arrivato il momento», aveva dichiarato nelle scorse settimane la fidanzata del capo politico del Movimento 5 Stelle.

VIRGINIA SABA, FIDANZATA LUIGI DI MAIO “PIÙ FORTE DI TUTTO”. E SU SALVINI…

Virginia Saba si è soffermata anche a parlare con i colleghi giornalisti dopo il giuramento del fidanzato Luigi Di Maio e degli altri ministri del nuovo governo Conte. «Luigi non mi sembra stanco, no», ha risposto a chi le ha chiesto delle “condizioni” del compagno dopo le complesse trattative tra il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico. Invece sulla crisi di governo aperta dall’ex alleato di governo Matteo Salvini non si è voluta esprimere. «Come ho vissuto il tradimento di Salvini? Preferisco non commentare, scusate». Anche all’uscita da Palazzo Chigi comunque Virginia Saba ha ammesso di aver vissuto la giornata con grande emozione, oltre che dimostrarlo con quel post di auguri sui social. Nella foto postata da Saba tra l’altro si vedono la giornalista e il neo-ministro degli Esteri mano nella mano al momento dell’arrivo al Colle. La giornalista dunque ha scelto proprio il momento dell’arrivo insieme per la foto da condividere sui social.





© RIPRODUZIONE RISERVATA