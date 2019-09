VIRGINIA SABA FUTURO IN RAI?/ Foto della fidanzata di Di Maio scatena le malelingue

Virginia Saba, la fidanzata di Luigi Di Maio, finisce al centro delle critiche per una foto su Facebook che ha fatto in modo che alcune malelingue si scatenassero nei commenti. Tutto ha a che fare con la Rai, la tv di Stato che in questa fase – al netto dei proclami di chi vuole i partiti fuori dall’azienda pubblica – sta vivendo un periodo di scombussolamento seguito alla caduta del governo M5s-Lega. Se tanti volti noti, conduttori, dirigenti si erano votati al salvinismo, la caduta dell’esecutivo avallata dallo stesso leader del Carroccio ha provocato una reazione a catena propedeutica alla ricerca di un nuovo equilibrio interno. Cosa c’entra tutto questo discorso con Virginia Saba? C’entra, per alcuni (magari malpensanti), dal momento che la giornalista è stata immortalato una foto in compagnia della caporedattrice del TgR sardo…

VIRGINIA SABA FUTURO IN RAI?

La collega in questione è Anna Piras, caporedattrice della sede sarda del telegiornale che, come riportato da “Il Messaggero”, in riferimento alla fidanzata del nuovo inquilino della Farnesina ha lasciato questo messaggio accompagnato da un cuore: “Bella amica… e tante altre cose…. tutte belle…”. Sui social sono stati in tanti a contestare il selfie il suo politicamente corretto, al punto che qualcuno ha voluto anche utilizzare una più che emblematica citazione letteraria d Grazia Deledda: “Canne al vento”, a voler sottolineare il presunto atteggiamento da banderuola che si respira in questi momenti di sommovimento politico in seno alla Rai. Certo, c’è chi difende la sincera amicizia delle due colleghe giornaliste Rai. Ma, come un po’ malignamente sottolinea “Il Messaggero”, “in Rai l’amicizia è tutto”…

