Virginia Saba/ “Matrimonio con Luigi Di Maio? Ci piacerebbe, ma…”

Virginia Saba a 360° nell’intervista rilasciata ai microfoni di Un giorno da pecora, programma in onda su Rai Radio 1. La giornalista ha parlato con Geppi Cucciari e Franco Lauro del suo rapporto con Luigi Di Maio, attuale ministro degli Esteri ed esponente di spicco del Movimento 5 Stelle. E le sue parole sui fiori d’arancio hanno fatto subito il giro del web…

Incalzata dai due conduttori di Un giorno da pecora, Virginia Saba ha commentato così l’ipotesi di un matrimonio con Luigi Di Maio a stretto giro di posta: «In questo momento non c’è molto tempo per pensarci, ma ne abbiamo parlato ed è una cosa che ci piacerebbe». Insomma, non è imminente ma neanche campato in aria. Una cosa è certa: «Non c’è già stata una richiesta ufficiale, adesso c’è da pensare alla politica. E’ nei nostri programmi, ma un po’ più in là…».

VIRGINIA SABA E L’AMORE DI LUIGI DI MAIO

La storia d’amore tra Virginia Saba e Luigi Di Maio precede a gonfie vele e va avanti ormai da due anni e mezzo. La giornalista sarda ha parlato anche dei molti impegni politici del suo fidanzato: «Se lo vedo di più ora col governo Draghi o più prima con Conte? Lo vedevo poco prima, con Conte premier, e lo vedo poco ora con Draghi: ci vediamo a colazione e poi a cena, anche se a volte lui torna quasi a mezzanotte, e io cerco di aspettarlo». Giorgio Lauro ha poi chiesto a Virginia Saba chi è il capo politico a casa loro, lei ha confermato che non chiama Vito Crimi per dirimere le discussioni, mentre sul capitolo gelosia ha rivelato: «Luigi è geloso, ma il giusto: si fida molto di me».

