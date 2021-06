Virginia Tomarchio operata al piede, come sta l’ex Amici?/ Dall’ospedale “Finalmente l’ho fatto”

Operazione al piede per Virginia Tomarchio, ballerina classica che, dopo essere stata un’allieva di Amici, è tornata nella scuola di Maria De Filippi come professionista. Con la foto che vedere qui in alto, la ballerina ha annunciato di essersi sottoposta ad un’operazione chirurgica al piede. “Finalmente l’ho fatto”, si legge nella didascalia che accompagna la foto. Questa mattina, Virginia Tomarchio aveva svelato la propria presenza in ospedale pubblicando una storia su Instagram in cui mostrava il polso con il bracciale ospedaliero.

Dopo l’operazione, Virginia ha rassicurato tutti mostrandosi serena nella foto con cui ha annunciato la fine dell’intervento chirurgico. Nessun dettaglio, però, sulla causa dell’operazione. Virginia dovrebbe restare in ospedale per pochi giorni per poi tornare a casa e osservare un periodo di riposo per rimettersi totalmente.

Operazione al piede per Virginia Tomarchio: l’affetto dei colleghi e dei fan

La foto con cui Virginia Tomarchio ha annunciato l’operazione al piede a cui si è sottoposta è stata commentata da tanti fans, amici e colleghi. A fare a Virginia gli auguri di pronta guarigione, tra gli altri, sono stati Kledi Kadiu, Eleonora Abbagnato, Garrison e tanti ballerini professionisti di Amici con cui Virginia ha lavorato in questi anni come Simone Nolasco e Francesca Tocca. Anche i fans hanno augurato una pronta guarigione a Virginia non nascondendo la preoccupazione per le sue condizioni. “

Spero sia andato tutto bene. Finalmente ti sei tolta questo peso. Ora buona riabilitazione”, ha commentato la fanpage della ballerina. “Pronta per essere più forte di prima”, “Buona guarigione”, “In bocca al lupo per una rapida guarigione. Tornerai a volare sulle punte”, scrivono altri fan lasciando tanti cuori rossi.

