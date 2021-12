Virginia Union Gospel Choir feat J.David Bratton/ Il coro gospel che incanta l’Italia

Questa sera a partire dalle 21:20 andrà in onda su Canale 5 la 29esima edizione del Concerto di Natale 2021 in diretta dall’Auditorium della Conciliazione di Roma con Federica Panicucci alla conduzione. Questa sera sul palco si alterneranno diversi artisti internazionali e nazionali come il Virginia Union Gospel Choir. Tutti gli artisti saranno accompagnati dall‘Orchestra del Cinema Italiano diretta dal Maestro Adriano Pennino.

Uno dei gruppi che aiuterà tutti gli spettatori ad entrare perfettamente nel clima natalizio è il coro statunitense Virginia Union Gospel Choir un coro che accoglie da sempre i migliori cantanti e musicisti gospel americani provenienti in particolar modo dalla Virginia e da New York.

Virginia Union Gospel Choir con J. David Braton al concerto di Natale 2021

Il Virginia Union Gospel Choir sarà coordinato questa sera da J.David Bratton, produttore, autore e insegnante gigante della musica Gospel che negli anni ha collaborato con diversi artisti di rilievo all’interno del panorama gospel internazionali e artisti pop del calibro di Anastasia.

Quella di questa sera non sarà la prima esibizione italiana del Virginia Union Gospel Choir con J. David Bratton, gli artisti statunitensi hanno infatti eseguito diverse tournée italiane negli scorsi anni ottenendo un grande successo da parte del pubblico italiano.

