Virginia Valente, figlia Anna Marchesini/ “Mamma dolcissima”, guerra col padre Paki

Virginia Valente è la figlia di Anna Marchesini, avuta nel 1993, pochi anni dopo le nozze civili con l’attore tarantino Pasquale “Paki” Valente, dal quale l’artista divorziò nel 1999. A distanza di tre anni dalla morte della celebre attrice, affetta da una grave forma di artrite deformante, la guerra tra parenti prossimi per l’eredità non è mai finita. Proprio il padre Paki aveva chiesto in uno dei programmi di Barbara d’Urso un riavvicinamento alla figlia oggi 26enne, per poi lamentarsi della presunta invadenza dei parenti prossimi che, a suo dire, avrebbero tentato di adottare la giovane al solo scopo di mettere le mani sull’eredità della Marchesini. Per tale ragione Virginia, come rammenta Tiscali.it, aveva sporto denuncia contro il padre. Sempre Paki, in una lettera a Dagospia aveva spiegato che dopo Virginia non aveva avuto altri figli, proprio per il grande rispetto nei suoi confronti. Tuttavia, la sua comparsa in tv aveva spinto la ragazza a prendere ancora di più le distanze dal padre e, tramite il suo avvocato, Pietro Nicotera, aveva aggiunto: “Lo diffido inoltre dall’occuparsi della mia vita, dal momento che lui non solo non ne ha mai fatto parte ma ha cercato in tutti i modi di danneggiarla”.

VIRGINIA VALENTE, CHI È LA FIGLIA DI ANNA MARCHESINI

Per via della malattia della madre Anna Marchesini, la vita di Virginia Valente è sempre stata tenuta nel massimo riserbo. Anche per questo non sono presenti foto sui vari social. Indubbiamente però, il rapporto tra madre e figlia era così forte che anche dopo la morte la giovane Virginia ha voluto ricordare l’amata madre con una lettera toccante nella quale racconta come era Anna Marchesini nel privato. La missiva pubblicata su Corriere Quotidiano ribadisce il grande vuoto lasciatole dalla scomparsa dell’attrice e di quella mamma che l’ha cresciuta da sola, con tutte le difficoltà che ciò comporta. “Era una mamma attenta, dolcissima, ma non apprensiva. Con lei ho creato un rapporto fantastico, che nel tempo è diventato di amicizia, intima e vera, uno scambio intellettuale continuo, perché con lei niente era banale o ripetitivo. Tutto diventava ‘altro’”, ha scritto, rivelando chi era davvero quella donna tanto amata, lontana dai riflettori e dai palcoscenici. A mancarle, ormai da tre anni sono sopratutto i suoi abbracci ed il suo modo calmo di parlare così come la sua risata inconfondibile e così riconoscibile che oggi vive nei suoi ricordi più cari.

