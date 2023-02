Virginia von Furstenberg mistero su scomparsa/ La nipote di Agnelli è tornata a casa

Virginia von Furstenberg, mistero scomparsa

Virginia Maria Clara von Furstenberg, stilista di 48 anni, è scomparsa mercoledì scorso, quando si è allontanata da casa. Da quel momento la donna non ha dato più notizie di sé per alcuni giorni, fino a domenica. Sabato pomeriggio il padre si è presentato alla stazione dei carabinieri di Marghera in Veneto denunciandone la scomparsa: la segnalazione è stata girata subito a Milano, dove è residente in zona Brera. Classe 1974, Virginia Fustenberg è figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Furstenberg, fondatore e presidente onorario di Banca Ifis.

La stilista è discendente del casato nobiliare tedesco originario della regione del Baden-Wurttemberg. I nonni erano il principe Tassilo e Clara Agnelli, sorella di Gianni. La donna è dunque la nipote del celebre “avvocato”, a lungo presidente della Fiat e della Juventus. Virginia Furstenberg è inoltre nipote di Ira, attrice e protagonista di film negli Anni Sessanta e Settanta. La donna, secondo Milano Today, sarebbe tornata a casa domenica.

Virginia von Furstenberg ha avuto alcuni problemi di salute

Virginia von Furstenberg è una stilista: nel 2011 ha debuttato nella moda con una sfilata al teatro Melodrammatici. Per lei anche esperienze artistiche: ha debuttato a teatro con l’opera Dismorphobia mentre nel 2017 ha creato un’installazione artistica dedicata alla madre, a Venezia. La scomparsa della donna non è una novità per la famiglia: anche nell’ottobre scorso era stata presentata una denuncia, poi ritirata. Sembra che di recente la donna abbia avuto dei problemi di salute ma secondo la famiglia, non avrebbe mostrato comportamenti strani che potessero far pensare alla voglia di sparire.

La stilista si è allontanata da casa mercoledì 15 febbraio, non dando notizie di sé ad amici e familiari. Il padre si è così presentato alla stazione dei carabinieri di Marghera per denunciarne la scomparsa, dando il via alle ricerche. La donna però, secondo Milano Today, sarebbe tornata a casa domenica, facendo tirare un sospiro di sollievo alla famiglia, che l’ha cercata incessantemente in questi giorni di preoccupazione.











