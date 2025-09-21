Chi era Virginio Bruni Tedeschi, come è morto il fratello di Valeria Bruni Tedeschi: la lotta contro la malattia e il grave peggioramento...
Sono passati quasi vent’anni dalla morte di Virginio Bruni Tedeschi, il fratello della celebre attrice Valeria Bruni Tedeschi e della supermodella Carla Bruni. Virginio lavorava come fotografo e marinaio, era un grande appassionato di arte ma da tempo doveva fare i conti con una malattia grave: l’AIDS. Così all’età di soli quarantacinque anni, nel 2006 e in seguito al peggioramento delle sua salute, Virginio Bruni Tedeschi è venuto a mancare.
Mancavano pochi giorni al suo compleanno e la sua morte ha inevitabilmente lascia un vuoto indelebile nella vita delle sue sorelle e dei suoi famigliari. La sorella Carla Bruni, ha dedicato un brano dal titolo Salut Marin al fratello scomparso, scritto in sua memoria. “Mio fratello è morto dopo una lunga battaglia contro una malattia gravissima, l’Aids”, ha ricordato l’ex supermodella in una intervista, ripercorrendo le fasi della grave malattia di Virginio.
Virginio Bruni Tedeschi, il fratello di Valeria Bruni Tedeschi e Carla Bruni: il peggioramento della malattia fu letale
Virginio Bruni Tedeschi venne dunque a mancare all’età di quarant’anni per via delle conseguenze da AIDS. Nella suddetta intervista, Carla Bruni, ricorda ancora lo choc e la preoccupazione che si erano riversarti sulla famiglia. “Io avevo molto preoccupazioni per mia mamma, non riesco a pensare ad una cosa peggiore della morte del figlio”, le sue parole.
Anche per Valeria la morte di suo fratello è stata un bruttissimo colpo da affrontare. Un pizzico di consolazione, forse, può ritrovarla nel brano scritto dalla sorella Carla, che però ammette di non riuscire a cantare per il troppo coinvolgimento emotivo. “Questo è un brano in cui ho delle difficoltà, soprattutto se tra chi ascolta c’è mia mamma”, il racconto commosso di Carla Bruni sul fratello Virginio.