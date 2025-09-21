Chi era Virginio Bruni Tedeschi, come è morto il fratello di Valeria Bruni Tedeschi: la lotta contro la malattia e il grave peggioramento...

Sono passati quasi vent’anni dalla morte di Virginio Bruni Tedeschi, il fratello della celebre attrice Valeria Bruni Tedeschi e della supermodella Carla Bruni. Virginio lavorava come fotografo e marinaio, era un grande appassionato di arte ma da tempo doveva fare i conti con una malattia grave: l’AIDS. Così all’età di soli quarantacinque anni, nel 2006 e in seguito al peggioramento delle sua salute, Virginio Bruni Tedeschi è venuto a mancare.

Veronica Berti, chi è la moglie di Andrea Bocelli / 25 anni di differenza d'età, ma un amore intenso

Mancavano pochi giorni al suo compleanno e la sua morte ha inevitabilmente lascia un vuoto indelebile nella vita delle sue sorelle e dei suoi famigliari. La sorella Carla Bruni, ha dedicato un brano dal titolo Salut Marin al fratello scomparso, scritto in sua memoria. “Mio fratello è morto dopo una lunga battaglia contro una malattia gravissima, l’Aids”, ha ricordato l’ex supermodella in una intervista, ripercorrendo le fasi della grave malattia di Virginio.

Claudia Scarpari, chi è la moglie di Francesco Acerbi/ “Ecco come mi ha conquistata”

Virginio Bruni Tedeschi, il fratello di Valeria Bruni Tedeschi e Carla Bruni: il peggioramento della malattia fu letale

Virginio Bruni Tedeschi venne dunque a mancare all’età di quarant’anni per via delle conseguenze da AIDS. Nella suddetta intervista, Carla Bruni, ricorda ancora lo choc e la preoccupazione che si erano riversarti sulla famiglia. “Io avevo molto preoccupazioni per mia mamma, non riesco a pensare ad una cosa peggiore della morte del figlio”, le sue parole.

Anche per Valeria la morte di suo fratello è stata un bruttissimo colpo da affrontare. Un pizzico di consolazione, forse, può ritrovarla nel brano scritto dalla sorella Carla, che però ammette di non riuscire a cantare per il troppo coinvolgimento emotivo. “Questo è un brano in cui ho delle difficoltà, soprattutto se tra chi ascolta c’è mia mamma”, il racconto commosso di Carla Bruni sul fratello Virginio.

Aurora Tila, chi è 13enne morta a Piacenza cadendo dal balcone/ Ex a processo per omicidio: "Ha confessato…"