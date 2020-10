Virginio è Bruno Mars/ Nuova sfida dopo l’imitazione di Mango a Tale e Quale Show

Un omaggio commosso quello che Virginio, all’anagrafe Virginio Simonelli, ha offerto venerdì scorso nei confronti di Mango a Tale e Quale Show cantando “Bella d’Estate“. Di tutt’altro tenore sarà certamente la performance che l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi metterà in scena questa sera, quando sarà chiamato ad interpretare un brano di Bruno Mars. Di certo il cantante dispone delle doti canore per ricalcare il timbro del cantante statunitense, ma è difficile che riesca a riportare sul palco la stessa carica emotiva che ha caratterizzato la sua esibizione nei panni di Mango. Proprio al cantante scomparso nel dicembre 2014, Virginio è legato infatti da un aneddoto personale, raccontato nel corso dell’ultima puntata di Tale e Quale. Correva l’anno 2006, quando un giovanissimo Virginio, al debutto nella categorie Nuove Proposte del Festival di Sanremo, ricevette i complimenti per l’esibizione del ben più affermato Mango nel dietro le quinte dell’Ariston.

VIRGINIO E’ BRUNO MARS NELLA SESTA PUNTATA DI TALE E QUALE SHOW

Virginio continua ad essere uno dei protagonisti più apprezzati di questa stagione di Tale e Quale Show. La classifica generale del programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti, prima del via della sesta puntata, lo vede infatti in seconda posizione con 278 punti. Meglio di lui ha fatto finora il solo Pago, che comanda la graduatoria con 290 punti. Nel corso dell’ultima puntata, Virginio ha rosicchiato altri due punti al diretto concorrente per la vittoria finale. Se Simonelli si è infatti piazzato secondo con Bella d’Estate di Mango alle spalle di Carolina Rey nei panni di Gaia, Pago non è andato oltre la quarta piazza con “A mano a mano” di Rino Gaetano. In particolare Virginio ha ricevuto 13 punti da Giorgio Panariello, 14 da Loretta Goggi e Vincenzo Salemme, e “solo” 11 da Nino Frassica. Cosa sarà in grado di fare con l’imitazione di Bruno Mars? Clicca qui intanto per rivedere la sua prova sulle note di “Bella d’estate”.





