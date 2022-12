Virginio, è fidanzato?/ “Spero che un giorno nessuno chieda più se uno è etero o gay”

Virginio Simonelli, chi è: la vittoria ad Amici 10

Virginio Simonelli, conosciuto come Virginio, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 29 dicembre, di Oggi è un altro giorno. Nato nel 1985, Virginio a debuttato nel 2006 partecipando al Festival di Sanremo nella categoria Giovani, ma la popolarità è arrivata nel 2011 quando ha vinto la decima edizione di Amici di Maria De Filippi, nella categoria canto. Nel corso della sua carriera ha collaborato – scrivendo per loro – con le sorelle Paola e Chiara Iezzi, Francesca Michielin, Laura Pausini, Raf, Lorenzo Fragola, Chiara Galiazzo e Alessandra Amoroso. Nel 2022 è coautore del brano “Quello che abbiamo perso” di Giusy Ferreri, duetta con Bianca Atzei nel singolo della cantante “Collisioni”. Scrive con Daniele Coro “Il panda con le ali”, brano vincitore della 65ª edizione dello Zecchino d’Oro. Nel 2020 ha partecipato a Tale e quale show e a dicembre 2022 ha vinto la seconda edizione di Natale e quale show con l’interpretazione di George Michael in “Last Christmas”.

Il panda con le ali/ La canzone scritta da Virginio ha vinto lo Zecchino d'Oro

Virginio Simonelli, vita privata: è fidanzato?

Virginio Simonelli è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Al tempo della sua vittoria ad Amici 10 sono uscite delle indiscrezioni sulla sua sessualità, tra cui una notizia diffusa sul sito gaywave.it: “Virginio è omosessuale, è fidanzato con un ragazzo di Milano da molti anni. Spessissimo era al residence (ogni fine settimana) e poi è evidentissimo che lo sia, soprattutto se si ascoltano alcune canzoni, in particolare Novembre, che ha scritto per la sua dolce metà”, questo il commento apparso online. Il cantante non ha mai parlato pubblicamente del proprio orientamento sessuale. Qualche anno fa in un’intervista a Quiiky Magazine, gli hanno fatto notare che è molto seguito dal pubblico LGBT+: “Di questo sono lusingato e sono il primo a battermi per i diritti di chi, come è capitato anche a me, viene bullizzato o denigrato. Ho esultato quando la legge Cirinnà è riuscita a passare perché era una vergogna non avere una regolamentazione anche dei rapporti tra persone dello stesso sesso. Spero che un giorno nessuno si chieda più se uno è etero o gay, lesbica o bisessuale. Quello sarà il giorno in cui l’umanità avrà realmente fatto un passo in avanti”.

