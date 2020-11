Virginio è Franco Simone/ Arriverà la svolta in questo torneo di Tale e quale show?

Virginio è Franco Simone nel torneo di Tale e Quale Show 2020

Virginio è Franco Simone nella seconda puntata del torneo di Tale e Quale Show 2020. Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana in cui però Carlo Conti è rimasto a casa fermato dal Coronavirus, l’ex ugola d’oro di Amici ha messo da parte il successo ottenuto nell’ultima puntata della normale edizione (che non gli ha permesso comunque di vincere) e questa sera si calerà nei panni di uno dei cantanti più famosi e interessanti del panorama neo melodico italiano. Franco Simone è conosciuto in Patria e all’estero e questa sera sarà portato sul palco di Rai1 proprio da Virginio anche se non sappiamo ancora quale sarà la canzone che dovrà cantare per provare a fermare il suo grande rivalo, Pago, che venerdì scorso è salito sul podio. La scorsa settimana Virginio ha segnato 45 punti e un povero quinto posto anche se il suo Nek è stato davvero impressionante e non solo nel look ma anche nella voce soprattutto nelle note basse.

Come è andata nei panni di Nek?

Ma cosa hanno pensato i giudici dell’ultima esibizione di Virginio a Tale e Quale Show 2020? La prima a dire qualcosa è Loretta Goggi che l’ha trovato davvero molto bravo, la voce uguale mentre meno lo era il trucco, bastava chiudere gli occhi per sentirlo. Lo stesso pensa Giorgio Panariello che ha visto in lui un Filippo davvero eccezionale, nella voce e nel fisico e anche Vincenzo Salemme, dopo qualche battuta su Carlo Conti, ha trovato Virginio davvero tale e quale, anche l’accento di Sassuolo in qualche frangente. Anche l’attore e regista trova poco somigliante il trucco e Carlo Verdone lo ha trovato in alcuni potenti anche più potente dell’originale, lo ha trovato debolino solo nel trucco che è importante anche se è un po’ complicato somigliare a Nek.



