Virginio è George Michael/ Duro confronto con una star mondiale (Tale e Quale Show)

Virginio sarà George Michael nella terza puntata di Tale e Quale Show, il varietà di Rai 1 condotto come sempre da Carlo Conti che torna in onda stasera 2 ottobre 2020. Per lui è giunto il momento di togliere il costume da Diodato, interpretato la settimana scorsa, e indossare quello di una star assoluta della musica mondiale. Non sarà facile per il buon Virginio, che molto probabilmente dovrà anche ballare. Tra le curiosità c’è anche quella di vedere come se la caverà con l’inglese, anche se questa è stata parzialmente esaudita dalla prima puntata quando si è calato molto bene nei panni di Justin Timberlake.

Virginio è George Michael, così fino ad ora

Com’è andata la seconda puntata di Tale e Quale Show per Virginio? Il cantautore originario di Fondi ha assunto le sembianze del collega Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020 grazie al brano Fai rumore. Per l’occasione, Virginio ha riproposto proprio questa canzone. È stato il primo ad esibirsi e non è mai molto facile aprire le danze. Il ragazzo, reduce dalla vittoria nella prima serata nei panni di Justin Timberlake, ha confermato le buone impressioni destate. Per quanto riguarda i giurati, Loretta Goggi ha elogiato Simonelli, nonostante abbia sottolineato una voce un po’ diversa rispetto a quella di Diodato. Giorgio Panariello ha evidenziato quanto la canzone sia bella e si è detto contento per aver rivisto il pubblico in studio, seppur nel pieno rispetto delle norme di distanziamento fisico. Vincenzo Salemme ha detto che Virginio ha mostrato un pizzico di disperazione e sofferenza in meno rispetto a Diodato, pur confermando la bravura del concorrente. Il quarto giudice, Lino Guanciale, ha molto apprezzato il lavoro vocale e fisico fatto da Virginio.

L’esibizione di Virginio sulle note di Diodato l’ha condotto fino ad un buon quinto posto, scaturito dal terzo della Goggi, dal quarto di Salemme e dal quinto di Panariello e Guanciale. Nessun punto aggiuntivo da parte degli altri concorrenti. Dopo due serate della competizione televisiva, Simonelli occupa la prima posizione, con lo stesso punteggio di Barbara Cola. Una leadership dovuta prettamente alla vittoria della prima puntata, che dimostra quanto il cantante abbia classe da vendere.

Video, l’esibizione nei panni di Diodato





