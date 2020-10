Virginio è Giuliano Sangiorgi/ Il suo George Michael scambiato per la Leosini e ora… (Tale e Quale Show)

Virginio è Giuliano Sangiorgi a Tale e Quale show 2020

Virginio è Giuliano Sangiorgi nella nuova puntata di Tale e Quale Show in onda questa sera e questo sicuramente potrà decretare il suo successo in questa edizione oppure fare il contrario. Il cantante ex di Amici è pronto a cogliere al volo le occasioni che il programma di Carlo Conti concede ai suoi concorrenti ma davvero l’esibizione a cui è chiamato questa sera rende tutto un po’ complicato. Il giovane, un po’ mingherlino e vocalmente ‘chiaro’ Virginio potrà davvero calarsi nei panni del membro e fondatore dei Negramaro? I due sono molto diversi sia fisicamente che come timbrica vocale e i fan sono in ansia per quello che potrebbe succedere a Virginio che la scorsa settimana ha chiuso con un ottimo terzo posto e ben sessanta punti in classifica. L’esibizione di questa sera gli permetterà di fare lo stesso dopo il successo ottenuto nei panni di George Michael sulle note di ‘Careless whisper’?

Il successo con il volto di George Michael

Venerdì scorso Virginio si è avvicinato al tavolo dei giudici dopo la sua ottima esibizione sul palco raccogliendo una serie di commenti positivi a cominciare da quello del padrone di casa, Carlo Conti, che lo ha subito accolto al grido di ‘wow, siamo già andati indietro nel tempo in un battito’. Le risate comunque non sono mancate per via della somiglianza di Virginio alla Leosini, ma poi si è diventati seri con Vincenzo Salemme che si complimenta con lui per la sua voce e per il suo trucco, confermando che la sua voce era davvero perfetta. Loretta Goggi conferma la sua bravura ‘per non parlare della sua voce’ e lo stesso ha fatto Giorgio Panariello che, a parte l’aspetto, ha notato che la voce è davvero uguale, come se fosse stata quella del disco, è sicuramente un brano che gli ricorda alcuni momenti di gioventù ‘stava quasi abbassando il sedile per abbracciare Pantani’.



