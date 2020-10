Virginio è Mango/ Video, vincerà questa volta? (Tale e quale show)

Virginio sarà Mango nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2020, il varietà campione di ascolti di Ra1 condotto da Carlo Conti. L’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi è tra i protagonisti della decima edizione del varietà di successo, un’esperienza che il cantautore ha deciso di vivere anche per riproporsi come interprete nel panorama musicale italiano. A precisarlo è stato proprio Virginio Simonelli dalle pagine di SuperGuida Tv: “negli ultimi anni mi sono dedicato alla scrittura delle canzoni. Grazie a “Tale e quale” ho avuto la possibilità di far sentire la mia voce senza stare nell’ombra. E’ un’esperienza divertente che mi sta permettendo di mettermi in gioco in modo diverso facendo scoprire alcuni miei lati inediti”. Una decisione importante per Virginio che negli ultimi anni è stato spesso associato a Laura Pausini per cui ha scritto due brani di successo come “Limpido” e “Dove resto solo io”. Nel varietà di Raiuno, il cantautore sta dimostrando il suo grande talento e questa settimana dovrà interpretare il grandissimo Mango. Un omaggio ad una delle voci più belle e particolari del panorama musicale italiana scomparso troppo presto. Riuscirà Virginio con questa esibizione a recuperare qualche posizione in classifica e perchè no a vincere la puntata?

Virginio è Giuliano Sangiorgi

Nell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2020, Virginio ha imitato Giuliano Sangiorgi dei Negramaro conquistando ancora una volta la giuria. “Bravissimo! Ho trovato somiglianza nel trucco e nella seconda canzone l’hai proprio centrato in piena. In “Solo per te” hai fatto la voce piccina, invece qua ci sei entrato proprio tutto dentro. Un botto” – precisa Loretta Goggi, ma anche Vincenzo Salemme lo premia “anche secondo me nel secondo brano sei stato pazzesco. Certo, devi imitare una voce particolarissima, una voce che forse ricorda Mango come assonanze vocali e poi imitare due brani è complicatissimo. Nel secondo sei stato veramente perfetto”. Giorgio Panariello, invece, precisa: “io sono un fan dei Negramaro ed essendo molto amico di Giuliano e suo fan l’ho trovato leggermente più squillante rispetto a lui, ma fare Giuliano non è semplice”. Infine Luca Argentero, il quarto giudice speciale, si complimenta per il trucco: “la calotta sembra una cosa semplice, ma farla fatta bene così è una delle cose più difficili che esista. Che dire en plein di voti per Virginio, tra le sorprese di questa decima edizione di Tale e Quale Show.

Ecco il video di Virginio che imita Giuliano Sangiorgi dei Negramaro





