Virginio, ex vincitore di Amici annuncia: “Sono gay”/ “Vissuti giorni durissimi, ho pensato a gesti estremi”

Virginio, noto cantante e ex di Amici, annuncia: “Sono gay”

Virginio Simonelli, in arte solo Virginio, ha rilasciato una lunga ed intima intervista a Vanity Fair dove, tra le varie dichiarazioni, ha ammesso di essere gay. L’ex di Amici – che vinse l’edizione del 2010 e ha una una carriera di autore per star della musica come Elisa, Kylie Minogue, Raf e Laura Pausini – parlando del video della sua nuova canzone (in cui lo si vede insieme ad un ragazzo) ha spiegato: “Mi sembrava giusto raccontare il mio lato dell’amore”. Una frase che ha dunque portato all’ammissione: “Se sono gay? Sì, ma non parliamo di coming out, un concetto per me superato”.

Virginio: "Bullizzato da piccolo in maniera pesante"/ "Sanremo 2023? Ho presentato un brano ma Amadeus…"

Virginio sottolinea anzi che l’omosessualità “Si deve naturalizzare, fare in modo che tutto faccia parte del quotidiano, vivere le cose con spontaneità.” E ancora ammette di non essersi mai nascosto: “Questo aspetto della mia vita non l’ho mai nascosto, semplicemente non ne ho mai parlato per riservatezza. Il mio compagno l’ho sempre presentato come tale a tutti”.

IL PANDA CON LE ALI/ La canzone di Virginio ha vinto lo Zecchino d'Oro: "Nata in pochi minuti, un vero dono"

Virginio: “Ho avuto relazioni con donne che ho amato tanto, poi…”

Il cantautore spiega inoltre che non c’è stato un momento particolare in cui ha compreso di essere gay: “Certe cose si maturano col tempo. Confesso di aver avuto relazioni con donne che ho amato tanto, seguendo sempre il concetto secondo cui l’amore è amore. Ma certamente arriva un momento in cui il cuore non ascolta più il cervello e sceglie”.

Il cuore di Virginio ha smesso di seguire il cervello intorno ai 13/14 anni. Sono però seguiti momenti molto difficili: “Ricordo dei giorni specifici in cui vedevo tutto buio… Da lì sono iniziati giorni durissimi in cui, prima di elaborare la consapevolezza dentro me, ho pensato anche a gesti estremi.” ha ammesso il cantante. Poi sul tema ha concluso: “Quando la società non aiuta a capire che non c’è nulla di sbagliato nell’essere se stessi, ci si sente tagliati fuori, in trappola, quasi derisi. La musica mi ha salvato e la mia famiglia è stata sempre vigile. Non auguro a nessuno quello che ho passato. Ma non è così per tutti.”

Virginio, è fidanzato?/ "Spero che un giorno nessuno chieda più se uno è etero o gay"

© RIPRODUZIONE RISERVATA