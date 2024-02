Virginio Simonelli difende Geolier: “Ce ne fossero di artisti come te”/ Poi la stoccata ai fan di Annalisa…

Virginio Simonelli omaggia Geolier ma attacca i fan di Annalisa

Dopo la fine di Sanremo, si sono scatenate polemiche e attacchi nei confronti della vincitrice Angelina Mango. Geolier ha deciso di schierarsi dalla parte della figlia d’arte chiedendo ai fan di non avvallare questo odio social: “Tra artisti noi ci vogliamo bene, non c’è odio e competizione“.

A congratularsi con l’artista napoletano Virginio Simonelli, ex vincitore di Amici che su Instagram ha scritto: “Quando un artista è grande e chiede ai suoi fan di smettere l’odio contro l’altro che magari ha vinto, aggiungendo anche che ‘il vincitore va celebrato ed è giusto così’, ce ne fossero di più di artisti come te, caro Geolier. Forse finirebbero ridicole shitshorm che ho subito tante volte anch’io”. Queste parole sembrano anche una stoccata ai fan di Annalisa, contro la quale il cantante si è appunto scontrato al televoto nel talent show, e che l’hanno attaccato pesantemente. Non ci sono certezze che Simonelli si riferisca alla fanbase tossica della cantante, potrebbe essere anche un commento generico.

Gigi D’Alessio ha commentato la polemica legata all’artista campano e ai voti della finale di Sanremo 2024, vinta da Angelina Mango. L’artista ha dichiarato chiaramente ci sia stato una strategia precisa della sala stampa, dietro la vittoria della figlia d’arte: “Al ragazzo è toccato lo stesso destino che per il passato ha riguardato Nino D’Angelo e me. Geolier ha vinto la serata delle cover perché la sala stampa quella sera ha votato onestamente, senza una strategia, non immaginando il grande successo del televoto. ”

E ancora: “La maggior parte dei giornalisti ha poi cambiato idea, dando la preferenza nella serata finale ad Angelina Mango. La cosa naturalmente ha avuto il suo peso e così Angelina ha vinto. Sui social si vede chiaramente l’esultanza della sala stampa all’annuncio del secondo posto di Geolier. Avranno pensato: se lo facciamo vincere si scatena l’inferno. In tanti diranno che ha vinto la parte malata di Napoli, Gomorra, la camorra, che Geolier si è comprato i voti. Comunque il televoto parla chiaro: assegna il 60% a Geolier e il 16% ad Angelina. Si è mai visto un risultato simile?” Infine la stoccata finale a Sanremo: “I numeri parlano chiaro. 7 milioni di stream su Spotify, Angelina 4 e mezzo. È stato più lui a fare un piacere al festival che non il contrario. Ma tutto questo non cambia di una virgola il suo percorso”.











