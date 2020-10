Virginio Simonelli/ Loretta Goggi: “Un percorso meraviglioso il suo”

Virginio Simonelli al torneo di Tale e Quale Show 2020 dopo la vittoria nell’ultima puntata

Virginio Simonelli ha portato a casa la vittoria nell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2020 ma questo non gli ha permesso ugualmente di vincere l’edizione. La sua esibizione di Bruno Mars, cantata e ballata, ha fatto saltare i giudici sulla sedia, ed è sicuramente destinata a rimanere nella storia ma non lo ha portato alla vittoria finale. Per l’ex di Amici, però, le occasioni non sono finite e dopo un trampolino di lancio come quello del prime time del venerdì di Rai1, per lui il percorso continua sotto forma di torneo. Toccherà al giovane Virginio sfidare non solo il vincitore di Tale e Quale Show 2020, Pago, ma anche gli altri campioncini e meritevoli dell’edizione. Dopo aver omaggiato Mango, il giovane Virginio Simonelli è salito sul palco nei panni del re del pop conquistando il titolo di vincitore della serata in una eccellente esibizione sulle note di Uptown Funk. Inutile dire che il giudizio è stato positivo anche da parte di Loretta Goggi e i suoi visto che alla fine il cantautore ha portato a casa la vittoria della serata.

Loretta Goggi: “Virginio Simonelli ha fatto un percorso meraviglioso”

Ma cosa hanno detto a Virginio Simonelli i giudici dopo la sua esibizione di venerdì scorso? Loretta Goggi si è detta certa che il giovane abbia fatto un percorso meraviglioso nel programma ed è stata colpita piacevolmente anche dal suo numero sia come cantante che come ballerino visto che lo ha fatto dal vivo e lo ha fatto in diretta. A lei si è unito anche Vincenzo Salemme che si avvicina Bruno Mars a Michael Jackson definendolo però più tranquillo rispetto al re del pop. Giorgio Panariello è colpito dalla loro somiglianza perché anche da vicino era molto evidente. Lo stesso Virginio nel suo video di lancio della sua esibizione ha fatto notare che spesso gli dicono che somiglia a Bruno Mars. Entusiasta di quello che è successo sul palco anche un veterano del programma Gabriele Cirilli che venerdì era seduto in giuria ‘per lui Tale e Quale è ormai semplicissimo, si cala bene in tutti i personaggi che fa’. Con queste quattro promozioni, Virginio si prepara a salire sul palco del torneo in due puntate, riuscirà a vincere tutto questa volta?



