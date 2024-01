Virna Lisi, com’è morta/ L’addio nel 2014 dopo un cancro ai polmoni: il ricordo del figlio Corrado Pesci

Virna Lisi, com’è morta e malattia: l’addio nel 2014 dopo un cancro ai polmoni

Il 18 dicembre 2014 ci lasciava una delle grandi attrici del cinema italiano, simbolo di fascino ed eleganza e dall’incredibile talento: Virna Lisi. La diva del grande schermo morì nel sonno a Roma all’età di 78 anni, un mese dopo aver scoperto di avere un cancro ai polmoni. Fu una perdita improvvisa e dolorosissima, che ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua famiglia, negli amici e in tutto il mondo della recitazione.

Il figlio Corrado Pesci, nato dalla relazione tra l’attrice e l’architetto Franco Pesci, allora rifiutò la camera ardente in Campidoglio. Nel rispetto della massima riservatezza che la madre aveva conservato in vita, soprattutto nella sua sfera personale, il figlio preferì celebrare i funerali in forma privata e con la presenza di pochissime persone. Il rito fu celebrato il 20 dicembre 2014 nella chiesa di San Roberto Bellarmino, nel quartiere Parioli a Roma, dove l’attrice abitava.

Virna Lisi ha lasciato un ricordo indimenticabile nel cinema e, soprattutto, nella sua famiglia. Il figlio Corrado Pesci, in un’intervista rilasciata a novembre 2022 a Oggi è un altro giorno, aveva così parlato del suo speciale rapporto con la figura materna: “Lei era molto mamma quando stava con me, i compagni di classe la vedevano come una delle tante mamme. Io ho dei ricordi bellissimi di lei”.

L’icona del cinema italiano visse gli orrori della guerra e il figlio, nel corso di quell’intervista, ha ricordato come la Lisi si prese cura della sua famiglia durante quegli anni bui: “Ha vissuto cose che nessun bambino dovrebbe vedere durante la guerra. Lei era la più grande di tre fratelli e in quel periodo ha fatto loro un po’ da mamma mentre la madre andava a cercare da mangiare per loro”.

