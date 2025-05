Virna Toppi, la danzatrice italiana e prima ballerina del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Una bella occasione per la ballerina del Teatro alla Scala di Milano di raccontarsi a cuore aperto tra vita professionale e privata a distanza di poco tempo dalla nascita di Asia, la prima figlia nata dall’amore con Nicola Del Freo. Il parto è stato tutt’altro che semplice con un travaglio di 27 ore pieno di dolori che è finito con un parto cesareo d’urgenza.

I Primiballerini Pechino Express 2025, Virna Toppi e Nicola Del Freo in rimonta/ "Troppo ingenui, si cambia"

La piccola Asia, figlia di Virna Toppi e Nicola Del Freo è venuta alla luce con un parto difficilissimo ma anche i primi mesi dopo la nascita sono stati complicati. Dalle pagine di dancehallnews, la prima ballerina della Scala ha raccontato come sono stati i primi mesi post gravidanza: “sono stati complicati per via delle nausee, ma oggi sto benissimo e sono molto molto felice”. La nascita di un figlio ha in parte rivoluzionato la vita della ballerina ed influencer che, parlando proprio di maternità, ha rivelato: “se l’avessimo programmato avremmo atteso diverso tempo. Alla fine ha deciso lui per noi ed oggi posso dire che è una vera benedizione e la gioia più grande”.

I Primiballerini Pechino Express 2025, Virna Toppi e Nicola Del Freo/ "Avremmo fatto a pugni con una coppia"

Virna Toppi e la nascita della figlia e le critiche per la partecipazione a Pechino Express 2025

Virna Toppi è diventata mamma per la prima volta della piccola Asia nata dall’amore con Nicola Del Freo, primo ballerino della Scala di Milano. La notizia della gravidanza è stata accolta con grande gioia anche dal compagno e marito stando a quanto raccontato proprio dalla prima ballerina della Scala di Milano.” Nicola desiderava un figlio da sempre” – ha confessato Virna che non ha alcun dubbio sul ruolo di padre – “sarà fantastico!”.

La Toppi ha scoperto di essere rimasta incinta mentre era impegnata nello Schiaccianoci di Nureyev per via di contenuti e fortissimi crampi addominali. Ad un certo punto decide di sottoporsi al test di gravidanza e una volta scoperto di essere rimasta incinta si è ritirata. Oggi che la ballerina è diventata mamma però non nasconde di sentire la mancanza del palcoscenico. Di recente la sua partecipazione a Pechino Express 2025 le ha attirato le critiche e polemiche da parte di alcuni utenti sui social. In molti infatti hanno criticato il fatto che abbia deciso di lasciare una figlia di pochi mesi per partire per un viaggio come Pechino Express 2025.

Nicola Del Freo, chi è il marito di Virna Toppi? "Balliamo a occhi chiusi"/ Figlia Asia: "L'amore dei nonni"