Chi è la nota ballerina: “Diventare mamma mi ha cambiata”

Tra i pilastri del ballo italiano non possiamo non citare la bravissima Virna Toppi, uno dei pezzi pregiati della danza, originaria di Lentate sul Seveso e capace di costruire passo dopo passo una carriera davvero eccezionale e ricca di soddisfazioni. Dopo gli studi perseguiti presso il Collegio Arte e Danza di Seveso, ha proseguito la sua formazione presso la prestigiosa Scuola di Ballo del Teatro alla Scala, diplomandosi nel 2011. Da quel momento in avanti, il suo percorso l’ha portata sulle più grandi scene internazionali, da Dresda a Monaco di Baviera, fino al suo ritorno trionfale al Teatro alla Scala di Milano.

Masterchef Italia 14, 9a puntata/ Diretta ed eliminati: arriva la Mystery Box a tema "delitti gastronomici"

Tanti ruoli di prestigio, le collaborazioni con Roberto Bolle, i sacrifici fatti e una carriera che Virna Toppi pensava di godersi, senza mettere in cantiere altre grandi novità, ma la vita ha fatto conti diversi per la ballerina, divenuta madre da poco. In una intervista concessa a DanceHallnews, ha ammesso: “Quando abbiamo scoperto di aspettare un bambino abbiamo avuto un attimo di défaillance: il fidanzamento, il matrimonio, la nuova casa” le parole di Virna Toppi che si è ritrovata a fare i conti con una vita nuova e ricca di sorprese.

Licia Troisi, chi è la scrittrice: "Mio marito è stato un grande aiuto"/ Dal loro amore è nata Irene

Virna Toppi e la figlia arrivata: “La vita ha deciso per noi”

Proprio quando sembrava giunto il momento di tirare un po’ il fiato dal lavoro e godersi la nuova casa con il marito, la ballerina si è ritrovata a fare i conti con la più grande delle notizie che una madre possa mai ricevere. Un figlio che Virna Toppi avrebbe voluto mettere in cantiere con tempistiche diverse, ma che è stato donato così, quasi di colpo e probabilmente nel momento più giusto:

“Mi rendo conto che se avessimo dovuto programmare un figlio probabilmente avremmo atteso tanto. E alla fine ha deciso lui per noi. Ed è stata una vera benedizione e la gioia più grande” ha rivelato la ballerina.

Luisa, chi è la mamma di Shaila Gatta/ Aereo al Grande Fratello dopo la crisi della figlia: "Sei amore puro!"