Virna Toppi, chi è/ Prima ballerina del Teatro alla Scala sposata con Nicola Del Freo

Virna Toppi, prima ballerina del Teatro alla Scala, sarà tra i protagonisti di Danza con me di Roberto Bolle. È nata a Lentate sul Seveso, una piccola località in provincia di Milano il 24 dicembre 1992. Fin da bambina come ascoltava una musica cominciava a ballare. All’età di sette ani ha chiesto ai genitori di iscriverla in una scuola di danza, ma non erano contenti avrebbero preferito che si applicasse in un altro sport, poi hanno assecondato la sua richiesta. A dieci anni ha partecipato all’audizione per la “Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala” è stata ammessa al primo corso ed è riuscita a diplomarsi nel 2011.

Lo stesso anno ha iniziato a lavorare con il “Semperoper Ballet” di Dresda (Germania) come Corp de Ballet. Nel giugno del 2012 ha cominciato a collaborare con il “Teatro alla Scala di Milano”. Nel giugno del 2014, dopo molti sacrifici e grande impegno è stata promossa solista. A febbraio del 2018 ha ottenuto la nomina di “Principal Dancer”.

Virna Toppi: il matrimonio con Nicola Del Freo

Nel 2019 Virna Toppi ha iniziato a lavorare con il “Bayerische Staatsballett” di Monaco come Prima Ballerina. L’anno successivo è tornata nuovamente al “Teatro alla Scala” come Prima Ballerina. Con Roberto Bolle c’è una grande amicizia, è stato il suo testimone di nozze. Virna Toppi si è sposata il 16 ottobre con il Primo Ballerino del “Teatro alla Scala”, Nicola Del Freo. I due giovani si sono conosciuti otto anni prima, lei era già la Prima Ballerina, lui veniva da Berlino. La proposta di matrimonio è arrivata il 3 febbraio scorso, in uno chalet di montagna in Trentino durante una cena romantica organizzata per l’occasione. Entrambi gli sposi hanno indossato abiti disegnati da Armani e il ricevimento è stato organizzato a Villa Subaglio Merate in provincia di Lecco. Su Instagram Virna Toppi è seguita da circa 63 mila follower dove posta i momenti più belli legati alla sua vita privata e professionale, ma per la ballerina il momento più emozionante è stato quando per la prima volta ha danzato un ruolo da ètoile in “Raymaonda“. Adora la moda e spesso sui social posta immagini che la ritraggono in pose da modella, difatti da circa un anno sta cercando di darle lo spazio che si merita nella sua vita.

