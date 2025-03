I Primiballerini, Virna Toppi e Nicola Del Freo, sono tra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express 2025, il reality game in partenza su Sky. Il viaggio – avventura quest’anno si svolgerà tra le Filippine, Thailandia e Nepal e sarà condotto da Costantino della Gherardesca con la partecipazione dell’inviato Fru dei The Jackal. Tra i partecipanti pronti a mettersi alla prova ritroviamo anche i primi ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, che sono una coppia anche nella vita reale. coppia nella vita oltre che sulla scena.

Vito Bucci, chi è? Da Don Matteo al rapporto con Nathalie Guetta/ "Sono testardo, competitivo e socievole"

Si tratta della prima volta che due ballerini del Teatro La Scala di Milano, una istituzione nel mondo della danza internazionale, hanno accettato di partecipare ad un reality game televisivo che nulla ha a che fare con il ballo. Una scelta che divide fino ad un certo punto, visto che la Toppi oltre ad essere la prima ballerina del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala dal 2018 è anche una influencer di successo.

Giaele De Donà, chi è? "Sono bisex e vivo un amore libero"/ Il flirt con Taylor Mega: "Sono stata con lei"

Chi sono i PrimiBallerini di Virna Toppi e Nicola Del Freo Pechino Express 2025

Ma chi sono I Primiballerini, Virna Toppi e Nicola Del Freo di Pechino Express 2025? Entrambi ricoprono il prestigiosissimo ruolo di primi ballerini presso il Teatro La Scala di Milano. Proprio la danza li ha fatti incontrare ed innamorare più di 8 anni fa, quando tra un passo di danza e l’altro, è nata la scintilla. Quando Virna era già stata scelta come prima ballerina del Teatro di Milano, ecco che arriva Nicola direttamente da Berlino. Se inizialmente entrambi pensano solo alla danza e, dunque, al lavoro, poi scatta tra loro la scintilla. Nel tempo i due si sono lasciati andare al sentimento che pian piano prendeva sempre più spazio fino a quando hanno ufficializzato la loro relazione.

Rosella Sambruna, moglie Jury Chechi/ Dall'amore con l'ex campione i due splendidi figli Dimitri e Anastasia

Successivamente Nicola ha fatto la proposta di matrimonio alla sua Virna durante una cena romantica in uno chalet di montagna in Trentino Alto Adige. Il 16 ottobre del 2022 i due ballerini si sono uniti in matrimonio con una bellissima cerimonia celebrata nella magica Villa Subaglio Merate, provincia di Lecco. Nozze eleganti e artistiche quelle dei primi due ballerini che per l’occasione hanno indossato abiti di Giorgio Armani celebrando questo giorno d’amore con amici e colleghi tra cui Roberto Bolle e Nicoletta Manni.