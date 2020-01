Virna Toppi, prima ballerina scaligera/ “Ho coronato il sogno di qualsiasi danzatrice”

Virna Toppi, la prima ballerina scaligera, è tra le ospiti di “Roberto Bolle – Danza con me“, lo show di Raiuno trasmesso mercoledì 1 gennaio 2020 in prima serata. Giovane e bella, Virna è una ex ballerina del Teatro La Scala di Milano che ha lasciato per approdare presso il prestigioso Bayerisches Staatsballett di Monaco diretto da Igor Zelensky. Una carriera in ascesa quella della giovanissima ballerina che, come tante altre, ha cominciato da bambina a muovere i primi passi nel mondo della danza. I primi passi li ha mossi proprio presso l’Accademia Teatro alla Scala di Milano dove si è diplomata. Successivamente ha danzato al Dresden Semperoper Ballett per poi far ritorno a Milano dove ha lavorato con la compagnia del lirico milanese conquistando il titolo di solista e poi di prima ballerina. Un successo dietro l’altro per la bellissima Virna che, intervistata da dancehallnews.it ha raccontato uno dei momenti che più di tutti le è rimasto nel cuore. “Per la prima volta danzavo un ruolo da étoile in Raymonda. Ricordo ancora di aver vissuto questa esperienza in maniera estremamente serena, solo pura gioia, divertimento e desiderio di esibirmi” ha raccontato la prima ballerina scaligera, che ha precisato: “appena ho messo piede in scena mi sono sentita euforica e, finito lo spettacolo, ero entusiasta!”.

Virna Toppi: “che emozione il Boléro di Bejart”

Non solo, tra i ricordi più belli di Virna Toppi c’è anche il momento in cui ha scoperto di aver ricevuto il titolo di prima ballerino: “ho coronato il sogno di qualsiasi danzatrice” ha dichiarato entusiasta la ballerina che tra gli altri momenti da incorniciare menziona anche: “il Boléro di Bejart: danzare su quel tavolo mi ha regalato sensazioni inspiegabili; ti senti carnale, terrena, piena di energia, un tutt’uno con la musica e i danzatori attorno a te”. Dopo aver studiato presso l’accademia del Teatro la Scala di Milano, la ballerina ha deciso di accettare la proposta del Dresden Semperoper Ballett anche se non nasconde: “è un arrivederci. Danzare al Teatro alla Scala, è stato il mio sogno sin da bambina. Anzi, vi dirò di più, è un “a presto”. A Monaco ha debuttato con passo a due di Rubies di Balanchine con Osiel Gouneo condividendo il palcoscenico con una star mondiale: “ero molto nervosa, non volevo deludere nessuno e desideravo che tutto il lavoro fatto portasse ad un bel risultato. Entrata in scena però, mi sono rilassata e divertita moltissimo. La musica è molto difficile ma il balletto è bellissimo e nelle mie corde”.

Virna Toppi: dalla danza alla moda

Oltre alla danza, Virna Toppi si è fatta apprezzare e conoscere anche nel mondo della moda. “Ci sono altri progetti in ballo, non solo legati alla danza. Ma ancora non voglio parlarne, anche un po’ per scaramanzia…” ha rivelato a dancehallnews.it raccontando anche la sua passione per la moda. “Adoro la moda in generale e, da circa un anno, cerco di darle spazio. Dovevo fare la sfilata di Luisa Spagnoli come ambasciatrice lo scorso 20 settembre, però il giorno dopo debuttavo in “Jewels” e non era proprio possibile assentarmi da Monaco. I progetti sono tanti ma la loro realizzazione è rimandata a quando tornerò in Italia” ha detto la prima ballerina scaligera che come ballerina ha preso ispirazione da grandi nomi del calibro di Polina Semionova, Alessandra Ferri, Marianela Nuñez.



© RIPRODUZIONE RISERVATA