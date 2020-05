Virologo Pregliasco minacciato di morte/ “Mi danno del menagramo, accuse sul nulla”

Pubblicità

Minacce di morte e accuse di essere un menagramo per… aver avvisato sui rischi della pandemia da Coronavirus. Lo ha denunciato Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore dell’Istituto Galeazzi ma anche supervisore scientifico del Pio Alberto Trivulzio, nonché docente di Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università di Milano: uno dei “volti noti” in questi mesi di epidemia, in prima linea per combattere la diffusione del virus non solo con consigli e disposizioni ma, anche e soprattutto, concretamente nell’aiuto ai malati. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Pregliasco ha detto che “ammonire e difendere dai rischi potenziali viene percepito come un atto ostile, è il paradosso della prevenzione”: ha rivelato di essere stato oggetto di minacce di morte, confessando di essere rimasto inizialmente basito ma che questo sentimento sia durato un attimo. “E’ evidente che dietro a quei messaggi ci sono soltanto dei leoni da tastiera”.

VIROLOGO PREGLIASCO MINACCIATO DI MORTE

I quali, secondo il virologo, non fanno paura ma “fanno cadere le braccia”: ricordiamo alcune delle dichiarazioni di Pregliasco che potrebbero essere oggetto dell’astio via social. Alla fine di aprile aveva messo al corrente dei possibili rischi di una Fase 2 alla “liberi tutti”, sostenendo che si sarebbe potuti andare incontro a un improvviso innalzamento della curva dei contagi; in più qualche giorno dopo il virologo si era espresso contro la riapertura delle chiese. Non solo, c’erano state parole anche sui rischi di portare la barba (da coprire, se non addirittura da tagliare) ma ancora prima aveva detto che secondo lui la pandemia da Coronavirus sarebbe potuta durare a lungo, addirittura per anni. Evidentemente, il lockdown prolungato ha anche inasprito i temi della discussione: gente esasperata – non necessariamente chi ha a che fare con situazioni economiche complicate – e che non vede l’ora di tornare ad una vita normale vede nelle parole di cautela un tentativo di ledere le libertà personali.

Questa almeno una teoria, al netto del fatto che la riapertura sia dovuta o meno: opinioni se vogliamo anche soggettive, almeno da un certo punto di vista (ripetiamo: al di là delle reali difficoltà finanziarie che qualcuno – tanti – sta vivendo) e che comunque sono ben sintetizzate dalle parole di Pregliasco che dice che, dopo una risposta molto buona nel corso della chiusura generalizzata, adesso “stiamo assistendo a un allentamento dell’attenzione che potrebbe essere pericoloso”. Il virologo ha parlato di un paradosso che riguarda la prevenzione: per fortuna ha aggiunto, perché poi ci sono le persone che stanno male davvero ma non si lamentano per le cure ricevute. Pregliasco ha poi detto che il loro dovere consiste nel lavorare per prevenire il peggiore scenario possibile; “io per primo mi rendo conto dello stato d’animo di chi lavora con partita IVA ed è bloccato da due mesi, ma ho il dovere di dire quelle cose”.



