Virus Chikungunya, un caso a Livorno: cinquantenne straniera in ospedale/ Al via la disinfestazione

Un sospetto caso del virus Chikungunya in Toscana, precisamente in quel di Livorno. Le autorità sono subito intervenute e su indicazione dell’Asl il Comune ha predisposto una disinfestazione da zanzare nell’area di via San Carlo e le strade che si trova vicine al parco Pertini: «Si è verificato in città un sospetto caso di virus Chikungunya – spiega l’amministrazione come si legge su LivornoToday. – tipico delle aree tropicali, trasmesso dalla zanzara tigre». Una persona è stata contagiata ma si trova in buoni condizioni di salute ed è stata dimessa dall’ospedale: si tratta di una cinquantenne straniera e l’Asl ha fatto sapere che non è più infetta quindi non sarebbe più in grado di trasmettere la malattia.

«Non appena il meteo lo consentirà, partirà l’attività mirata – prosegue la nota del Comune – è necessario infatti una tregua dalla pioggia per evitare che il prodotto utilizzato venga dilavato vanificandone l’efficacia». Gli interventi seguono le indicazioni contenute nel piano di sorveglianza regionale delle arbovirosi (malattie virali trasmesse da zanzare e zecche), che dispongono di azioni adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali della pubblica amministrazione nelle aree definite dal dipartimento di prevenzione. La principale operazione è quella di ridurre il più possibile la popolazione della zanzara tigre rimuovendo i focolai larvali e con adeguati trattamenti sia nelle aree pubbliche che in quelle private.

VIRUS CHIKUNGUNYA, CASO A LIVORNO: UNA CINQUANTENNE STRANIERA. LE PAROLE DEL SINDACO

«Ci rendiamo conto che questo può rappresentare un piccolo disagio – le parole del sindaco Luca Salvetti – ma si tratta di un’operazione che dobbiamo svolgere nell’interesse di tutti, per cui chiediamo la massima collaborazione».. Viene specificato che le aree interessate dalla disinfestazione sono quelle nel raggio di 200 metri dal parco Pertini e da via San Carlo. Corso Mazzini: civici pari dal 32 al 216 e dispari dal 27 al 217. Via Cecconi: civici dispari dall’1 al 21 e pari dal 2 al 26. Via San Carlo: civici pari dal 90 al 172 e dispari dall’81 al 239. Via Verdi: solo civici dispari dal 59 al 133.

Il virus della Chikungunya, per cui di recente è stato approvato dalla FDA il primo vaccino al mondo, provoca forti dolori articolari e febbre, e la parola ha origini africana, e si può tradurre in “colui che si piega” in quanto chi soffre di questo virus tende a piegarsi su se stesso per via dei dolori causati.











