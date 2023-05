Virus EHD su cervi e bovini in Europa/ Trasportato da vento e trasmesso da moscerini?

Il virus EHD, che causa su cervi e bovini la malattia emorragica epizootica, molto comune negli Stati Uniti, si sta diffondendo negli ultimi anni anche in Europa. Nell’ottobre del 2022, come riportato da Le Parisien, in Italia ci sono stati quattro casi mortali, mentre nel mese successivo ne sono stati registrati cinque in Andalusia. L’anno prima, invece, altri tre in Tunisia. È da quel momento che le infezioni nel Vecchio Continente stanno aumentando a macchia d’olio.

In Francia, gli agenti forestali dell’Ufficio per la biodiversità (OFB) sono stati incaricati di analizzare i campioni di tessuto prelevati dai cadaveri di cervo ritrovati nei boschi per comprendere se la causa della morte sia stato proprio il virus EHD. La malattia emorragica provoca infatti sintomi come improvvisa febbre alta, apatia, inappetenza e zoppia. In alcune specie la mortalità è fino al 90%. È per questo motivo che uno degli obiettivi dei ricercatori è quello di capire come l’agente patogeno è arrivato in Europa, dato che è diffuso per lo più negli Stati Uniti, dove è stato riscontrato per la prima volta nel 1955.

Virus EHD su cervi e bovini in Europa: le ipotesi sulla trasmissione

Una ipotesi sullo spostamento del virus EHD sui cervi e i bovini dagli Stati Uniti all’Europa rivela che la causa potrebbe essere stata del tutto naturale. “La sua espansione è una conseguenza diretta del cambiamento climatico, che consente ai moscerini, vettori della malattia, di sopravvivere nelle nostre regioni. È probabile che gli insetti infetti siano stati trasportati attraverso il Mediterraneo dal vento”, ha affermato Stephan Zientara della Scuola Nazionale di Veterinaria di Alfort.

Un’altra possibilità, tuttavia, è che degli animali con la malattia in incubazione siano passati attraverso porti e aeroporti in occasione di trasporti di bestiame. In alternativa, i moscerini stessi, vettori della malattia, potrebbero essere stati introdotti nel territorio europeo, uscendo dai container carichi di fiori provenienti dall’altra parte del mondo. È da comprendere quale possa essere la reale causa per evitarla attraverso eventuali controlli.

