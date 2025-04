È – per ora – un vero e proprio giallo quello del virus misterioso che si starebbe diffondendo in Russia molto rapidamente e sul quale le autorità sanitarie non stanno rilasciando alcuna informazione ufficiale, limitandosi a bollare tutte le voci in merito come delle vere e proprie fake news sulle quali non c’è alcuna prova reale; il tutto mentre la notizia sta circolando in modo massiccio sui vari media ed anche sulle agenzie di stampa vicine al Cremlino, con il virus misterioso che sta generando un (mini) panico tra la popolazione.

Partendo dal principio, è bene precisare fin da subito che la notizia del virus misterioso in Russia è stata lanciata dal canale Telegram informativo chiamato ‘Shot’ – poi citato anche dall’emittente ‘Newsweek’ che ha dato un’ampia diffusione alle voci – che avrebbe avuto modo di raccogliere le testimonianze anonime di alcune persone che raccontano di aver contratto la misteriosa malattia o di esserne tutt’ora infetti, descrivendone i sintomi che appaiono essere troppo generici per ricondurre ad una diagnosi senza i dovuti test clinici.

I sintomi del virus misterioso che si sta diffondendo in Russia: per le autorità sanitarie sono “speculazioni”

Stando alle voci raccolte da Shot, il virus misterioso sembra manifestarsi come una qualsiasi malattia influenzale con un iniziale aumento repentino della temperatura corporea accompagnato dai consueti dolori ai muscoli e dal generalizzato senso di affaticamento, mentre al contempo si sviluppa anche una persistente tosse che – riferisce tale ‘Alexandra’ – dopo una decina di giorni includeva anche la presenza di sangue; il tutto con i test per l’influenza e il covid che sono risultati negativi in tutti i resoconti riportati dal canale Telegram e con le cure antibiotiche che sembrano essere inefficienti.

Secondo alcune ipotesi, il virus misterioso potrebbe essere ricondotta ad una piuttosto comune infezione acuta che richiede cure specifiche ad ora impossibili visto che il patogeno responsabile non è stato individuato, mentre alti parlano di una probabile polmonite causata da uno micolpasma che lo scorso dicembre era stata responsabile di un piccolo boom epidemico; fermo restando che le autorità sanitarie ufficiali della Russia hanno smentito tutte le voci bollandole come “speculazioni” e sottolineando che attualmente non ci sono prove su “nuovi agenti patogeni”.