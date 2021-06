VIRUS NATO IN LABORATORIO? “TERREMOTO”/ “Cosa succede se aveva ragione Trump…”

E se la teoria del coronavirus nato in laboratorio fosse vera? Assisteremmo ad un terremoto politico senza precedenti. Domanda e risposta sono di Thomas Frank, editorialista del Guardian, che in un pezzo molto ben articolato sul prestigioso giornale inglese si è posto la domanda sulle conseguenze che una scoperta di questo genere, o anche solo l’impossibilità di escludere questa ipotesi, potrebbe provocare. L’autore ha ripercorso la cronistoria della pandemia, dichiarando alla dogana di essere uno di coloro che fin dall’inizio ha fatto ciò che gli esperti hanno raccomandato, fidandosi dei canali d’informazione tradizionale e archiviando come teorie complottiste tutte le versioni che si discostavano dalla versione ufficiale fornita dalle autorità: la pandemia aveva un’origine naturale. Adesso, però, sono due degli esponenti sulla carta più credibili della classe dirigente statunitense e mondiale, il dottor Fauci e il presidente Joe Biden, ad ammettere che l’ipotesi del virus uscito dal laboratorio di Wuhan è meritevole di approfondimenti. E’ possibile che avesse ragione Trump?

VIRUS NATO LABORATORIO? “TERREMOTO POLITICO”

Le ipotesi strampalate del tycoon newyorchese, tacciate come populiste, erano forse più azzeccate di quelle dei cosiddetti esperti? Thomas Frank se lo domanda, augurandosi che così non sia, ma ammette che adesso il dubbio atroce monta. E ci sono motivi per credere che possa rivelarsi corretto. D’altronde non è la prima volta che i “bravi a prescindere”, i cosiddetti “migliori”, falliscono clamorosamente. L’autore cita alcuni esempi famosi: dallo scoppio della bolla immobiliare che ha provocato la grande crisi del 2008 fino al motto per cui le banche erano “too big to fail”, passando per la guerra in Iraq e la campagna elettorale di Hillary Clinton nel 2016. In tutte queste situazioni c’era una folta schiera di persone che sembrava sapere il fatto proprio: erano i migliori, sulla carta, ma hanno sbagliato i propri conti. Il rischio che una pandemia che ha ucciso milioni di persone in tutto il mondo sia derivata da un laboratorio di scienziati – di nuovo, i migliori – potrebbe provocare un vero e proprio terremoto. La chiosa di Frank è amara: anche fosse, ci diranno “è stata una tempesta perfetta”. Come a dire: non potevamo prevederlo. E comunque, adesso, le origini della pandemia non sono più così importanti, continueranno. Ora tornate a dormire.

