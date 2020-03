“Virus vai via!”/ Video, vecchietta combatte il coronavirus cantando con le pentole

In un periodo di emergenza totale causa coronavirus come quello che stiamo vivendo ora, c’è chi sta provando ad esorcizzare la paura e l’epidemia in ogni modo, comprese danze e musiche a dir poco improbabili. In queste settimane sono stati tanti coloro che si sono riversati sulla rete pubblicando video tutto sommato divertenti, e l’ultimo esempio lo ha catturato il programma satirico di Canale 5, “Striscia la Notizia”. Sulla pagina Instagram dello show condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, si vede una vecchietta nel cortile di casa, con in mano due pentole sbattute fra di loro a mo’ di tamburello, intonare la litania: “Viruuus, vai via, vai via, ce la faremo, ce la faremo, alza il cu*lo vai via” per diversi minuti. Il video ha fatto il giro del web superando 100mila visualizzazioni nel giro di poche ore, ricevendo anche tantissimi commenti d’approvazione, come ad esempio “ancora un po’ di quarantena e mi ritroverete così”, “Sta vechietta fa troppo ridere”, “Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh mamma mia c’è ancora speranza”, e ancora “La pazzia dilagante”, “ecco. Anche questa è una soluzione!”, per finire con “Viiiiirussss vai viaaaaa sto male ahah”, e “E questa ha pure il giardino..”. Bhe, se volete godervi lo spettacolo e farvi qualche risata in un periodo davvero buio, di seguito il filmato.





