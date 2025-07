Il professor Bassetti intervistato da Estate in diretta sul caso di una donna morta dopo aver preso il virus West Nile: ecco le sue parole

Il programma di Rai Uno, Estate in Diretta, si è occupato ieri del caso del virus West Nile, che ha ucciso una donna a Latina, e che ha provocato un focolaio. Si è scatenata, come spesso e volentieri avviene in questi casi, una vera e propria psicosi, con centinaia di chiamate ai centralini, ma il professor Bassetti, primario di infettivologia dell’ospedale San Martino di Genova, ha cercato di fare un po’ di chiarezza.

Morte Erika Ferini Strambi/ L'amico: “Aveva una relazione tossica con uno uomo già sposato...”

Parlando con i microfoni del programma di Rai Uno, Estate in diretta, ha spiegato: “Il problema è che dobbiamo renderci conto di una cosa, la West Nile nel nostro paese è un virus endemico, sono ormai 15-20 anni che ogni anno sono decine o centinaia le persone hanno infezioni anche impegnative, quindi non bisogna stupirsi”.

Morta dopo liposuzione a Roma, chirurgo sorpreso ad operare ancora/ La figlia: “Sono basita...”

VIRUS WEST NILE, BASSETTI: “IN ITALIA CAUSA CAMBIAMENTO CLIMATICO”

Ma come è giunto in Italia questo virus? Bassetti sottolinea il cambiamento climatico che ha pesantemente influito sulla vicenda: “Questo virus è fra di noi, la tropicalizzazione del nostro paese, il clima cambiato, fanno si che questo virus è giunto anche in Italia quando fino a pochi anni fa riguardava solo i paesi tropicali”.

Purtroppo non esiste un vaccino contro il virus West Nile ne tanto meno una cura, di conseguenza seconda Bassetti ci sono solo alcune cose da fare: “Bisogna fare di più sulla prevenzione non avendo vaccini e terapie, i Comuni devono fare la disinfestazione a maggio quando le zanzare sono ancora delle larve se no è come chiudere il recinto quando i buoi sono scappati”. Un altro consiglio del professor Bassetti è quello di non creare allarmismi, cosa che in parte si è verificata proprio in questi giorni dopo il decesso della donna di Latina: “Non dobbiamo allarmare la gente perchè questa non è la zanzara tigre ma è quella piccola che abbiamo in casa, grigia e nerastra che vediamo abitualmente.



Compleanno Nina Moric, compie 49 anni/Dall'amore con Corona all'autolesionismo, la carriera e la vita privata

VIRUS WEST NILE, BASSETTI: “DOBBIAMO PROTEGGERCI”

“Dobbiamo fare di tutto per la protezione – ha proseguito l’esperto – usare repellenti, fornelletti, evitare di esporsi in alcune aree della giornata come all’imbrunire o mettersi una maglia scura, questa è prevenzione ed educazione civica e nel nostro Paese non è sempre fatta in maniera adeguata”.

Ma come ci accorgiamo che non è la classica zanzara? “Nella stragrande maggioranza dei casi – replica Bassetti – questo virus dà una sintomatologia influenzale, quindi non è grave, in alcune situazioni però, soprattutto per le persone fragili, anziane e già con patologie, può dare una forma che sembra meningite o encefalie molto grave che può portare alla morte. Se ci sono sintomi come confusione mentale e altri problemi neurologici bisogna che anche i medici siano sensibilizzati a riconoscerle”. Chiaro quindi il messaggio di Bassetti, non allarmismo ma attenzione e soprattutto, usare il buon senso, evitare di esporsi “gratuitamente” a punture di zanzare che possono essere a volte anche molto dannose.