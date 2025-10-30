Viscardi a X Factor, chi è il cantante partenopeo nella squadra di Paola Iezzi? Straordinaria presenza scenica e doti canore

Tra i concorrenti di X Factor in questa nuova edizione ormai approdata ai live c’è anche Viscardi, nome d’arte di Vincenzo Viscardi. L’artista, classe 2000, è cresciuto tra la provincia di Salerno e quella di Napoli e si è avvicinato al canto fin da giovanissimo. Dopo aver capito quanto fosse forte la sua passione grazie al canto in parrocchia, Viscardi si è accostato anche al musical e alla danza, sperimentando negli anni diversi stili musicali: attualmente, quello a cui si sente più affine, è il jazz.

Layana canta Amandoti dei CCCP a X Factor/ In cerca di riscatto dopo l'assegnazione "infelice" su Mia Martini

Vincenzo a X Factor ha spesso dato prova delle sue doti anche in lingua napoletana, esibendosi su grandi successi come quelli di Pino Daniele, che ha portato in un medley. La sua carriera, anche prima di X Factor, è già avviata: nel 2024, infatti, Viscardi ha pubblicato il suo primo ep, dal titolo “Lady”. Il cantante, a X Factor, ha convinto i giudici e in particolare Paola Iezzi, che lo ha voluto in squadra.

Chi è EroCaddeo, X Factor 2025/ Dall'omaggio a Lucio Battisti a Tiziano Ferro: web si inchina al suo talento

Viscardi a X Factor, il suo talento convince tutti: “Presenza scenica fantastica”

Il talento di Viscardi, tutt’altro che banale, non è passato inosservato e anche sui social non sono mancati i commenti entusiastici. “Sei immenso! Fai virtuosismi impressionanti con la voce. Mi ricordi tanto Luther Vandross: ho detto tutto!” si legge in un commento arrivato sui social. Apprezzatissimo lo stile fuori dal comune di Viscardi, che ha impressionato tutti, in studio e da casa. “Qui c’è un altro e un altissimo stile, mamma mia, complimenti” scrive un altro telespettatore.

Tomasi, chi è il concorrente di X Factor 2025/ Giovanissimo, conquista tutti a soli 16 anni: "Vincerà!"

E ancora: “Sembra che faccia questo lavoro da anni, ha una presenza scenica fantastica. Complimenti”. Insomma, Viscardi sembra aver conquistato davvero tutti. Insomma, proprio il suo essere diverso dal resto lo ha reso individuabile agli occhi del pubblico che fin dalla prima puntata alle audition ne ha apprezzato le straordinarie doti canore e interpretative.