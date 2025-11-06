Viscardi a caccia di conferme a X Factor 2025: il pupillo di Paola Iezzi scalda i motori con “Black Or White” di Michael Jackson

Viscardi tra i protagonisti di X Factor 2025: la sua audacia conquista tutti

Ha conquistato tutti con la sua audacia, diventando fin da subito il pupillo di Paola Iezzi che lo aveva voluto nella sua squadra di X Factor 2025 credendo ciecamente nelle sue qualità. E la scorsa settimana, in occasione della seconda puntata del talent, ha ripagato tutta la fiducia con una esibizione brillante e al tempo stesso delicato. Viscardi ha infatti dato conferma di quanto mostrato all’esordio e, ancora prima alle audizioni, con una performance avvolgente sulle note di “Purple Rain” di Prince e The Revolution.

Questa sera, giovedì 6 novembre, il concorrente del team Paola Iezzi cambia genere e torna in pista con “Black Or White” di Michael Jackson, brano simbolo di energia e messaggi universali. Una scelta che i simpatizzanti di Viscardi sperano possa ripagare, dopo il successo della settimana scorsa.

Viscardi scalda i motori in vista della terza puntata di X Factor 2025: cresce l’attesa per Purple Rain

Dunque, aspettative alte per Viscardi a X Factor 2025. Già nella seconda puntata c’era grande curiosità per la sua performance, poiché considerata rischiosa e azzardata. Poi, il cantante ha ripagato al meglio la fiducia dei fan, con una prova convincente ed emozionante. Almeno leggendo i tanti commenti degli utenti sotto la clip postata sul canale ufficiale del talent.

“Viscardi stasera ha brillato”, scrive un utente su YouTube. “Interpretazione incredibile, la migliore della serata”, ancora sotto la clip della sua esibizione. “Se Paola azzecca le assegnazioni Viscardi continuerà a stupire”, assicura un altro internauta. Insomma, gradimento generale molto positivo per il concorrente della scuderia Paola Iezzi. Come se la caverà nella terza puntata del live?