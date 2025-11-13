Viscardi a X Factor si esibisce sulle note de "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli nel quarto live di questa sera. L'assegnazione di Paola Iezzi

Prosegue il percorso di Viscardi a X Factor. Il concorrente nella squadra di Paola Iezzi, che nel terzo live si è esibito sulle note di “Black Or White” di Michael Jackson, sarà chiamato oggi ad una prova di difficoltà crescente, sulle note di un brano forse non proprio nelle sue corde. Si tratta de “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli”, una canzone profonda e intima, che Viscardi sarà chiamato a interpretare forse anche distaccandosi da quelle che sono le sue abitudini musicali. Se in tanti sono curiosi di ascoltare la voce di Viscardi sul pezzo, altri invece non sono d’accordo con l’assegnazione di Paola Iezzi. In un commento sui social si legge: “Penso che Il cielo in una stanza di Gino Paoli per Viscardi sia un pezzo sbagliatissimo. Viscardi ha bisogno di pezzoni R&B”. In effetti fino a questo momento è stato un altro il genere nel quale il cantante si è esibito: oggi per lui arriverà una nuova prova e Paola Iezzi è certa che non verrà delusa.

Viscardi a X Factor: “Merita di arrivare in finale”

Viscardi fino a questo momento ha stupito il pubblico di X Factor con grandissime prestazioni che hanno spesso lasciato a bocca aperta i fan. In tanti sperano infatti che possa arrivare in finale, in primis la sua coach Paola Iezzi. In uno dei commenti arrivati sul web si legge: “Io adoro Viscardi, non teme niente e nulla. Spero che possa arrivare in finale perché ha una presenza scenica pazzesca”.

In tanti credono che possa far carriera una volta uscito da X Factor. In un altro commento, infatti, si legge: “Lui lo vedo in palchi internazionali” e ancora “È un animale da palcoscenico”. Insomma, Viscardi fino a questo momento sta conquistando il pubblico con la sua energia e lo stesso proverà a fare questa sera.