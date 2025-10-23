Chi è Viscardi, il giovane cantante di X Factor nel team di Paola Iezzi: il suo percorso e come arriva ai live

C’è anche Vincenzo Viscardi tra i protagonisti dei live di X Factor 2025. Entrato nel team di Paola Iezzi, il classe 2000 vuole lasciare il segno nel suo percorso all’interno del talent show. Le credenziali per fare bene ci sono tutte, anche in virtù delle qualità vocali dimostrate in queste prime puntate e la capacità di tenere il palco. “Mi sento un treno, questo tempo è prezioso e voglio passarlo ogni giorno a creare”, aveva scritto Viscardi sui propri canali social dopo aver pubblicato Lady.

Dodici mesi dopo, il giovane artista può dire di aver seguito la linea che avevo tracciato, ottenendo il pass per i live di X Factor, con la fiducia di Paola Iezzi che ora farà di tutto per farlo crescere e valorizzarlo sotto la sua ala. Durante le audizioni ha lasciato tutti di sasso con “C’ammiscamm ancora”, ottenendo la bellezza di quattro sì. Altre sue performance sono state più divisive, ma alla fine Vincenzo ce l’ha fatta e ora per lui si apre un nuovo capitolo.

Vincenzo Viscardi bacchettato da Francesco Gabbani a X Factor, Paola Iezzi lo accoglie nel suo team

“Artisticamente parlando c’è qualcosa di disallineato. Vuol dire che non ha le idee chiarissime”, il rimprovero costruttivo di Francesco Gabbani durante una delle sue esibizioni ad X Factor. Una sorta di monito che possa spingere Viscardi a lavorare sui suoi punti deboli a migliorarsi. Paola Iezzi è convinta di poter fare un buon lavoro con il suo allievo, ma anche Vincenzo dovrà dimostrare di saper ascoltare e accogliere i suggerimenti della sua coach.

Per lui intanto si sono aperte le porte dell’ultima fase di X Factor, che è quella più importante dello show. Già questo è di per sé un piccolo grande traguardo di cui andare fieri ed essere orgogliosi.