X Factor, Viscardi: la verità sul compagno e il difficile coming out in famiglia.

Durante il quinto Live di X Factor 2025 Viscardi è stato eliminato e dopo l’uscita dal talent ha voluto sfogarsi in un’intervista a FanPage dove ha raccontato il suo percorso nel programma di Sky Uno. In particolare, ha ripercorso le sue esibizioni tra cui Il Cielo In Una Stanza di Gino Paoli, che è stata apprezzatissima da Francesco Gabbani e Paola Iezzi ma criticatissima dagli altri due giudici Jake La Furia e Achille Lauro.

Non solo, Viscardi ha anche fatto coming out parlando del suo compagno e della sua storia d’amore che ormai dura da qualche anno: “È una storia che vivo con mente aperta e cuore libero” ha dichiarato il cantante di X Factor, “Si tratta del mio primo ragazzo e stiamo insieme da sei anni, prima di lui stavo insieme a una ragazza. Ad ogni modo, non amo etichettarmi con definizioni come bisessuale o gay: vivo semplicemente quello che sento”.

Viscardi racconta la sua storia d’amore: “All’inizio è stato difficile“

Viscardi ha svelato quanto si sia sentito libero di vivere la sua storia d’amore con il fidanzato, spiegando però i retroscena della relazione che inizialmente non era apprezzata: “Quando ci siamo messi insieme, la situazione non era ben vista. C’è stato un coming out da parte sua e la sua famiglia, inizialmente, ha fatto fatica ad accettarlo“, ha confessato Viscardi, “Era una sorpresa e certe cose, quando vieni da un contesto di provincia, pesano di più. Ho deciso di portare Il Cielo In Una Stanza proprio per raccontare il nostro amore, visto che per due anni abbiamo vissuto la relazione quasi solo negli alberghi, inventando scuse per dormire insieme. Ora è tutto cambiato, ci siamo fatti accettare e viviamo insieme“.

