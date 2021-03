Visconte Ferdinando Guglielmotti/ Chi è? Dall’azienda casearia ai Raffinati dell’Isola dei Famosi 2021

Visconte Ferdinando Guglielmotti, chi è il nuovo naufrago dell’isola dei Famosi 2021?

Sicuramente Fernando Guglielmotti, meglio noto come Visconte Guglielmotti, sarà sicuramente uno dei fiori all’occhiello dei Raffinati dell’Isola dei Famosi 2021 al via questa sera. La produzione del programma ha pensato bene di mettere i raffinati contro i burini e lui non può che far parte della prima fazione visto che scorre nelle sue vene “il sangue di una famiglia antica e nobile” e si vanta di essere un brillante imprenditore. Occhi di ghiaccio ed eleganza al top (a cui dovrà rinunciare per ovvie ragioni) Ferdinando Guglielmotti è un imprenditore italiano dalla fama di latin lover. Discendente diretto di Fra Alberto Guglielmotti, è nato a Montalto di Castro, nel castello di famiglia, ha 54 anni ed è soprannominato il re di Capalbi.

Dall’azienda di famiglia all’Isola dei Famosi 2021

Fernando Gugliemotti ha tentato la strada dell’avvocatura ma poi ha deciso di abbandonare tutto per prendere in mano le redini dell’azienda casearia di famiglia, attività per cui è stato più volte premiato più volte. Nel tempo libero ama studiare la storia, è appassionato di cavalli, viaggia e continua a rimanere single, per scelta a suo dire. E’ appassionato di yoga e adesso si vuole mettere in gioco all’Isola dei Famosi 2021 “perché mi fa sentire un novello Robinson Crusoe”. Proprio per quello che abbiamo spiegato fino a questo momento sembra che nella vita di Guglielmotti non ci sia alcuna donna, almeno non una donna fissa visto che i flirt non sono mancati e adesso è ala ricerca di “Un attimo che valga una vita”. E a chi gli chiede cosa ha messo in valigia, risponde: “un pareo, un rosario benedetto e un turbante berbero”.

