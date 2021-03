“Visconte Ferdinando Guglielmotti dura poco”/ Gaffe hot di Ilary Blasi all’Isola…

Serata di gaffe ieri sera all’Isola dei Famosi 2021 dove Ilary Blasi ha dato sfoggio di sé riconquistando il pubblico che l’aveva un po’ criticata per la sua conduzione ‘assente’ al Grande Fratello. Nel trito di battute, frecciatine e doppi sensi, ecco spuntarne un altro diretto proprio al Visconte Ferdinando Guglielmotti che arrivato all’Isola dei Famosi 2021 ha già messo in chiaro alcuni suoi interessi e, in particolare, quelli per le donne e, in particolare, per Elisa Isoardi che non trova solo bella ma anche interessante. Lui è convinto che la conduttrice potrebbe essere oggetto delle sue avances ma, a quanto pare, davanti a lui ha già un muro molto alto. A parte il muso e il volto dubbioso della conduttrice, però, sembra che a giocare un po’ con lui ci abbia pensato anche la padrona di casa.

“Visconte Ferdinando Guglielmotti dura poco”, la gaffe hot di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi

In particolare, Ilasy Blasi, parlando proprio dell’interesse di Visconte Ferdinando Guglielmotti per Elisa Isoardi rilancia: “Ma lei dura poco..”. A quel punto le risate non mancano e la conduttrice quasi si sente in colpa visto che ogni volta che si dice qualcosa si pensa ad altro. Il naufrago a quel punto ci tiene a precisare che lui non dura poco, anzi, ma la Blasi sottolinea: “Non in quel senso, volevo dire con le donne… non ama impegnarsi”. Un altro siparietto hot è ormai andato in scena in una serata in cui di certo non ne sono mancati, anzi.

