Visconte Guglielmotti “Con Barbara D’Urso interesse reciproco”/ E Striscia nota che..

Gossip particolarmente acceso quello che da alcuni giorni vede protagonista Barbara D’Urso e il Visconte Ferdinando Guglielmotti. A Pomeriggio 5 è uscita per la prima volta l’allusione ad una donna della quale sarebbe da tempo innamorato. Le espressioni della D’Urso, notate da pubblico – e questa sera sottolineate anche da Striscia La Notizia in un filmato – hanno poi portato alla conferma che questa donna misteriosa sia proprio la conduttrice di Pomeriggio 5.

Da qui il chiarimento/non chiarimento della D’Urso, che è parso confermare questo flirt; poi il silenzio totale. Questo fino a quando ad intervenire nella questione è stata l’altra parte in causa: il visconte. Guglielmotti, tornato in Italia dopo l’eliminazione all’Isola dei Famosi, ha chiarito qual è il rapporto con Barbara D’Urso, confermando di aver avuto per lei un sentimento.

Visconte Guglielmotti: “Io e Barbara D’Urso? O grande amore o amicizia, abbiamo scelto…”

Alle pagine del settimanale Nuovo, il visconte Ferdinando Guglielmotti ha dichiarato: “Ci siamo incontrati quando eravamo single, abbiamo avuto un interesse reciproco a conoscerci. Confesso che è stato un momento bello”. Così ha spiegato: “A un certo punto abbiamo dovuto decidere se trasformare il rapporto in un grande amore o in una grande amicizia. Abbiamo scelto l’amicizia. Siamo due persone che in un rapporto d’amicizia sono perfette, ma che in qualsiasi altro tipo di legame probabilmente non lo sarebbero state. Non lo sapremo mai”. La D’Urso replicherà?

