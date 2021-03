Visconte Guglielmotti/ Eliminato contro Drusilla Gucci? (Isola dei Famosi 2021)

Visconte Ferdinando Guglielmotti naufrago a L’Isola dei Famosi 2021, il reality show condotto quest’anno da Ilary Blasi. Il Visconte è uno dei concorrenti della quindicesima edizione, ma potrebbe lasciare il gioco dopo soli pochi giorni visto che è in nomination contro Drusilla Gucci. Ferdi, come lo chiamano gli amici, durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi si è fatto subito notare a tal punto che il gruppo avversario dei burinos l’ha nominato mandandolo al televoto. Il Visconte si ritrova così in sfida contro Drusilla Gucci: chi tra loro due sarà il primo eliminato di questa nuova edizione? Intanto durante la prima puntata il Visconte non ha nascosto un certo interesse per una delle naufraghe del gruppo dei rafinados di cui fa parte. Si tratta di Elisa Isoardi, la unica vera vip di questa edizione. A rivelarlo è stato proprio Ferdinando Guglielmotti che in un rvm ha detto: “chi mi potrebbe piacere? Mi attira Elisa Isoardi. Dopo il tramonto sento il bisogno di sedurre, fosse anche solo il gatto. Io amo la donna in maniera tantrica, voglio darle amore per un giorno intero, pratico lo yoga tantrico però con le donne non ho storie lunghe, duro poco”.

Visconte Ferdinando Guglielmotti: “amo la donna in maniera tantrica”

Le rivelazioni del Visconte Guglielmotti all’Isola dei Famosi 2021 non sono certo passate inosservate. “Io amo la donna in maniera tantrica. Voglio dare amore per un giorno intero” – ha detto il visconte, ma le sue affermazioni non sono piaciute ad Elisa Isoardi che, chiamata a fare un nome tra i naufraghi rafinados, ha pensato bene di nominare proprio il Visconte. “Persona raffinatissima però a me fa un po’ paura questa roba del tantrico… Quindi direi che abbandono qui” – ha detto la conduttrice televisiva spegnendo così ogni gossip su una possibile storia con il Visconte.

Intanto fuori dall’Isola si parla del Visconte con Barbara D’Urso che ha rivelato: “il Visconte è davvero un Visconte ed è davvero nobile, sono molto sicura, ho la fortuna di conoscere maman e papà, il Conte Visconte. Vive in questo palazzo con le armature, le secrete, è tutto vero. Com’è vero che lui ama sedurre le donne”. Non solo, Giovanni Ciacci ospite della D’Urso ha fatto una importante rivelazione sulla vita privata di Ferdinando:”lui ha un amore folle per una persona che non diciamo per privacy, poi ha un amore che si tira dietro da quando era ragazzino con questi lascia – tira – molla… In passato è stato fidanzato con un premio Oscar e con una grandissima attrice di teatro. Ma il suo amore è rivolto verso questa donna che lo rifiuta e non lo vuole, è la verità”. Di chi si tratta?

